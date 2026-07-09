De gemeente Nieuwegein start deze maand een proef met driehonderd straatlantaarns die zijn gemaakt van plantenextracten. Het is de eerste keer dat deze combinatie van biobased armaturen en ledlampen op zo’n grote schaal in Nederland wordt gebruikt. De eerste zestig stuks krijgen een plek in Vreeswijk.

In Vreeswijk start een proef met nieuwe, zeer duurzame straatverlichting. Er worden 60 armaturen geplaatst die zijn gemaakt van plantenextracten (biobased). Een armatuur is de behuizing van de lantaarnpaal. Doordat de armaturen zijn gemaakt van planten, zijn ze beter voor het milieu. Ook is er geen extra verflaag nodig, wat zorgt voor minder uitstoot bij het maken.

In de nieuwe armaturen komen energiezuinige ledlampen. In totaal worden binnen de gemeente 300 van deze armaturen getest. De eerste 60 krijgen een plek in Vreeswijk.

Deze proef is bijzonder. Het is de eerste keer dat deze combinatie van biobased armaturen en ledlampen op zo’n grote schaal in Nederland wordt gebruikt. “We onderzoeken hoe deze verlichting het doet in de praktijk en hoe het kan bijdragen aan een duurzame stad. Als de proef succesvol blijkt, kunnen we deze straatverlichting uitbreiden naar andere delen van Nieuwegein.”