Nieuwe tool om duurzaamheid projecten te toetsen in de maak

Je project serieus toetsen op duurzaamheid is met de huidige methoden een tijdrovende klus die vaak maanden duurt en veel expert kennis vereist. Dat moet anders kunnen, vindt de provincie Fryslân. Onderzoeker dr. Frans Sijtsma bouwt in opdracht van de provincie een tool waarmee een duurzaamheidscheck van projecten sneller en stapsgewijs kan worden uitgevoerd. De eerste resultaten over de duurzaamheid van je project heb je dan al na tien minuten.

De tool, die onder werknaam ‘Web app for Policy-Enhanced Sustainable Cost Benefit Analysis’ wordt gemaakt, maakt het stapsgewijs toetsen van de duurzaamheid van een project mogelijk. De komende maanden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een website en een app, die worden getest door een gebruikersgroep. De testmethode die in de tool wordt gebruikt is eerder handmatig toegepast. Heel bijzonder is dat de tool gebruik maakt van video-ondersteund enquêteren hoe een project scoort op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door het stappenplan in de nieuwe tool te doorlopen weet je al heel snel hoe het zit met de duurzaamheid van je project.

Frans: “De tool is een spiegel; is je project wel zo duurzaam als je dacht? Zijn er aspecten waar je nog niet bij stil had gestaan die kunnen worden toegevoegd? Of misschien scoort je project wel op punten waar je zelf nog niet eerder aan had gedacht. Het heeft ook een beleidsmatig aspect; past een project binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van een provincie bijvoorbeeld, of is aanscherping nodig? In het project werken we met een brede range aan pilot projecten om de stapsgewijze methode goed te testen. We werken met het project de circulaire Fryske trui , waarbij tweedehands wol en lokaal geteeld vlas worden gebruikt om duurzame truien van te maken, met het project Beespoke , wat de diversiteit van insecten bestuiving en oogst-opbrengsten met 10% wil vergroten, en het project vismigratierivier in de Afsluitdijk , waarbij soorten als de zalm en de zeeforel weer kunnen trekken tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het IJsselmeer en de rivieren.”

De onderzoekers in Groningen werken samen met universiteit van Aalborg in Denemarken en Central Queensland University in Australië. Naast de drie projecten in Noord-Nederland die als pilot dienen, komen er dan ook nog projecten in Denemarken en Australië bij. De tool wordt gefinancierd vanuit het Interreg Europe project Delta Lady en door de Provincie Fryslân en zal in 2022 beschikbaar zijn.

Over de onderzoeker

Dr. Frans Sijtsma is onderzoeker en universitair hoofddocent bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft veel ervaring met het evalueren van projecten op duurzaamheid. Eerder leidde hij bijvoorbeeld in opdracht van Rijkswaterstaat een grootschalige evaluatie naar de effecten op biodiversiteit van de aanleg van ecoducten, en ontwikkelde speciale Greenmapper software om de mensen te vragen naar hun favoriete natuurplekken.