Nieuwe technologie Recon Polymers recyclet alle componenten van kartonnen drankverpakkingen Tetra Pak

Met de actieve steun van Tetra Pak heeft Recon Polymers BV, een duurzame startup uit Roosendaal, een nieuwe technologische oplossing geïntroduceerd voor de recycling van alle componenten afkomstig van kartonnen drankverpakkingen. De innovatieve methode maakt het mogelijk de mix van kunststof en aluminium te recyclen die voortkomt uit de recycling van kartonnen drankverpakkingen in Europa.

Recycling van kunststof en aluminium

Een gemiddelde kartonnen drankverpakking bestaat voor ongeveer 75% uit karton, voor 20% uit kunststof en voor 5% uit aluminiumfolie. De terugwinning van vezels tijdens het recyclingproces is al zeer gebruikelijk. Die vezels worden bijvoorbeeld omgezet in hoogwaardige papierpulp voor gebruik in zowel industriële als consumentenproducten. Dat geldt echter nog niet voor de kunststof- en aluminiummix die doorgaans in kartonnen drankverpakkingen wordt gebruikt.

Met de door Recon Polymers ontwikkelde nieuwe technologie kan gewonnen plastic- en aluminiummix worden omgezet in grondstoffen voor toepassingen in de kunststofindustrie. Recon Polymers scheidt in het nieuwe proces de doppen, voornamelijk van HDPE-kunststof, en de kunststof- met aluminiumlagen, wat vooral LDPE-kunststof betreft. De gerecyclede materialen uit de doppen worden hergebruikt in producten als non-food flessen, buizen, recyclingbakken, et cetera.

Het LDPE-kunststof met het aluminium afkomstig van de laagjes van een kartonnen drankverpakking worden samen verwerkt tot een nieuwe grondstof, die ook wel PolyAl wordt genoemd. Hiervoor worden allerlei nieuwe toepassingen ontwikkeld. Zo heeft de Nederlandse producent Fauna Birdproducts BV al een aantal producten van PolyAl op de markt gebracht, zoals vogelvoeders voor het merk ‘Singing Friend’. Deze producten zijn inmiddels te vinden bij grote Nederlandse retailers zoals Jumbo en Albert Heijn. Het doel is om nieuwe toepassingen te blijven onderzoeken om de waarde van PolyAl op de lange termijn nog groter te maken.

Productie gestaag opvoeren

Recon Polymers is in 2016 opgericht als pilotfabriek om de technologie voor het verwerken van de kunststof- en aluminiummix uit kartonnen drankverpakkingen te testen. Met de steun van Tetra Pak zijn beide partijen zeer verheugd te mogen aankondigen dat een commerciële fabriek werd opgestart in september vorig jaar. De capaciteit van de installatie van Recon Polymers bedraagt ongeveer 6.000 ton PolyAl per jaar en zal gedurende 2021 worden bereikt met de ambitie zo spoedig mogelijk de capaciteit uit te breiden. Het doel is de productie in Roosendaal op te voeren tot 15.000 ton PolyAl per jaar, waarbij het recyclebare materiaal vooral afkomstig zal zijn uit buurlanden.

Roderick Friend, verantwoordelijk voor Tetra Pak Nederland: “Deze innovatie komt de hele sector ten goede. We zijn er trots op onderdeel te zijn van een creatief initiatief dat laat zien dat al de materialen waar onze verpakkingen van gemaakt zijn een nieuw en waardevol tweede leven kunnen krijgen.”

Teun Suijkerbuijk, directeur van Recon Polymers BV: “PolyAl is een grondstof met een enorme potentie, ook vanuit een businessperspectief. Samen met Tetra Pak hebben we een kansrijk concept vertaald naar een succesvol recyclingmodel voor de kunststof- en aluminium reststroom.”

Jeroen Mutsaers, directeur van Fauna Birdproducts BV: “Het gebruik van PolyAl voor onze producten past perfect bij onze ambitie om kwalitatief goede én duurzame grondstoffen te gebruiken. PolyAl is een zeer interessante grondstof: het is sterk, waterdicht en het laat concreet zien hoe gerecyclede producten en grondstoffen een nieuw leven kunnen beginnen. Met Recon Polymers hebben we een solide partner gevonden die samen met ons de juiste producten voor ons duurzame merk ‘Singing Friend’ heeft ontwikkeld. We zijn zeer verheugd met de belangstelling van grote retailers. Het toont de relevantie van ons businessmodel en geeft vertrouwen in de toekomst.”

Foto: een vogelvoeder van het merk Singing Friend, gemaakt van gerecycled PolyAl