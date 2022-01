Nieuwe service Mondial Relay richt zich op kleinere verzenders met groene ambities

Nu nog meer ondernemers via internet verkopen en de milieuvriendelijkheid van bezorgservices onder een vergrootglas ligt, start Mondial Relay een nieuwe dienst voor kleinere pakketverzenders. Bedrijven die tot 5.000 pakketten per jaar versturen hoeven geen contract af te sluiten maar kunnen wel een zakelijk account aanmaken en de speciale tarieven voor binnen- en buitenland hanteren. De Europese pakketservice werkt alleen met op- en afhaalpunten en biedt daarmee een milieu- en gebruiksvriendelijk alternatief voor zowel de verzender als de ontvanger.

Het is de missie van Mondial Relay om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland een pakket op loop- of fietsafstand kan ophalen of wegbrengen. Momenteel heeft het bedrijf meer dan 1.000 op- en afhaalpunten in ons land en beschikt over een eigen distributiecentrum in Vianen.

‘Het aantal webshops is in 2021 met 35% toegenomen en dagelijks worden er ruim 1 miljoen artikelen online gekocht. Wij willen alle webwinkels en hun klanten bedienen maar voorkomen dat er duizenden busjes door Nederland rijden die bij iedereen thuis een pakket afleveren. Dat is niet meer van deze tijd,’ vertelt Rene Klis, General Manager bij Mondial Relay Nederland.

Flexibiliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten van de nieuwe service. Ondernemers maken een zakelijk account aan op de website en bepalen hoeveel verzendtegoed zij storten. In de online tool kunnen zij alles regelen en monitoren, van de verzendlabels en het volgen van het pakket tot de facturatie. Er is geen minimale afname, men kan tot 20 pakketten per keer bij een op- en afhaalpunt brengen. Tarieven beginnen bij 3,10 euro voor een binnenlandse zending voor een pakket van maximaal 1 kilogram.