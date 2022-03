Om de IT-industrie aan te moedigen de juiste richting in te slaan en sneller vooruitgang te boeken op weg naar duurzamere datacenters, presenteert TCO Development, de organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified, vandaag een nieuwe internationale samenwerking met de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA).

Het landschap van datacenters verandert snel. Meer dan ooit zijn datacenters verbonden met vraagstukken rond bedrijfsveerkracht – prestaties, beschikbaarheid en veiligheid. Een grotere vraag betekent meer faciliteiten. Daardoor neemt ook de negatieve impact op het milieu snel toe. Om de problemen te helpen aanpakken, heeft TCO Development onlangs de duurzaamheidscertificering TCO Certified uitgebreid met datacenterproducten; netwerkapparatuur, dataopslagproducten en servers. Eind vorig jaar werd een nieuwe generatie van de certificering gelanceerd, met updates en veranderingen op verschillende criteriagebieden die moeten leiden tot; veiligere chemicaliën, meer circulaire oplossingen, betere sociale verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen en verbeterde transparantie.

De aankondiging van vandaag dat TCO Development lid is van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), is een belangrijke stap die de vooruitgang naar duurzamere datacenteroplossingen zal ondersteunen en organisaties zal helpen om op verantwoorde wijze IT-producten te selecteren en in te kopen.

“Onze visie is dat servers, dataopslagproducten en netwerkapparatuur, maar ook alle andere IT-producten, een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde levenscyclus moeten hebben. We zijn ons er terdege van bewust dat we dit niet in ons eentje kunnen bereiken. Door samen te werken met de leden van de SDIA, willen we onze inspanningen maximaliseren om de negatieve impact van IT-producten op het milieu te verminderen en e-waste te minimaliseren. Samen met kopers die duurzamere datacenterproducten eisen, kunnen we de IT-industrie in de juiste richting duwen”, legt Andreas Nobell, Development Manager bij TCO Development uit.

“Met TCO Development breidt de SDIA haar ledenbestand uit in de richting van certificering, een essentieel onderdeel van het definiëren van objectieve normen voor wat duurzaam is. Dit is met name van belang voor ons werk aan de Digital Carbon Footprint. Ik ben zeer verheugd om een gerenommeerd instituut als TCO Development in onze Alliance te verwelkomen”, aldus Daan Terpstra, CEO van SDIA.

Inkopers nemen steeds vaker duurzaamheidscriteria op in hun inkoopselectieproces en er is grote belangstelling voor TCO Certified vanuit de IT-industrie. Samenwerkingsverbanden met organisaties als SDIA zullen helpen om meer vooruitgang te boeken op weg naar duurzame IT-producten.