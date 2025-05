Milieudefensie bereidt een nieuwe Klimaatzaak voor tegen Shell. De eis: boor geen nieuwe olie- en gasvelden meer aan. Voor het klimaat is elk nieuw veld er 1 te veel. Dit is de allereerste zaak hierover die op deze schaal wordt gevoerd.

Elk nieuw olie- of gasveld is er 1 te veel

De wetenschap is glashelder: er is geen ruimte meer om nu nog nieuwe olie- en gasvelden aan te boren. Zelfs als we alleen olie en gas uit bestaande velden gebruiken, warmt de aarde al ver voorbij de 1,5 graad op. Ook de rechter is duidelijk: nieuwe olie- en gasvelden gaan in tegen het klimaatakkoord van Parijs. Toch heeft Shell wereldwijd 700 nieuwe olie- en gasvelden die het in gebruik kan nemen.

Waarom een nieuwe rechtszaak tegen Shell

Shell is 1 van de grootste vervuilers ter wereld. Zonder de inzet van grote bedrijven als Shell kunnen we de klimaatcrisis niet stoppen. Met deze zaak willen we voorkomen dat we voor elk afzonderlijk veld naar de rechter moeten. Want wereldwijd zijn al rechtszaken gewonnen tegen het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en in Noorwegen. Onze zaak tegen Shell is de allereerste zaak ter wereld die bij de rechter een verbod eist op het in gebruik nemen van àlle nieuwe olie- en gasvelden van een bedrijf.

In deze nieuwe Klimaatzaak eisen we ook dat Shell concrete doelen krijgt opgelegd door de rechter om zijn uitstoot stap voor stap te verminderen tussen 2030 en 2050. Want op dit moment heeft Shell hiervoor geen concrete doelen. Niet voor 2030 en niet voor daarna. Terwijl Shell van plan is de komende jaren juist méér gas te gaan winnen. Uit de laatste jaarcijfers blijkt bovendien dat Shell de afgelopen 2 jaar niet meer, maar steeds minder in zon- en windenergie heeft geïnvesteerd.

Uit zichzelf zal Shell niet stoppen. Alleen de rechter kan Shell opdragen geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten. Een belangrijke stap dus om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Elk nieuw olie- of gasveld is er 1 te veel. Daarom starten we een nieuwe Klimaatzaak tegen Shell.

Twee Klimaatzaken tegen Shell? Zo zit het

“Onze nieuwe Klimaatzaak tegen Shell start naast de eerdere Klimaatzaak tegen Shell over CO2-uitstoot. In de eerdere Klimaatzaak eisen we dat Shell in 2030 zijn uitstoot met 45% vermindert in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het hof oordeelde in deze rechtszaak in november 2024 dat Shell zijn uitstoot moet verminderen, maar nog niet met hoeveel. Daarom stappen we in die zaak naar de hoogste rechter. ”

Hoe deze rechtszaak verschil maakt voor klimaat en mensen

Deze Klimaatzaak voorkomt dat we voor elk olie- en gasveld naar de rechter moeten. Dat duurt veel te lang.

Met deze zaak kan het in gebruik nemen van alle nieuwe olie- en gasvelden van Shell in 1 klap worden verboden.

Als Shell stopt met nieuwe olie- en gasvelden aanboren, zou dit maar liefst 5,2 miljard ton CO2-uitstoot voorkomen, evenveel als 36 keer de jaarlijkse uitstoot van heel Nederland!

Alleen samen zorgen we ervoor dat Shell onze toekomst, en die van onze kinderen, niet verder in gevaar brengt.

Directeur Donald Pols: “Shell blijft volop inzetten op nieuwe olie- en gasvelden, ondanks waarschuwingen van wetenschappers dat dit enorme gevolgen heeft voor het klimaat en mensen. Dit moment is zéér belangrijk om de klimaatcrisis te remmen.”

Foto: directeur Donald Pols en voorzitter van Milieudefensie Jong Winnie Oussoren voor een projectie op het Shell hoofdkantoor in Den Haag. Fotograaf: Marten van Dijl