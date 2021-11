Nieuwe podcast Studio Plantaardig onderzoekt: hoe maken we Plantaardig het nieuwe normaal?

Op de dag van de landelijke klimaatmars gaat de podcast Studio Plantaardig live. Een podcast waarin Esther Molenwijk elke twee weken met een expert onderzoekt hoe we de transitie naar een meer plantaardige samenleving maken. Het doel van de podcast is om de verschuiving naar een plantaardig voedingspatroon eiwitten serieus op de agenda te krijgen in het kader van het tegengaan van klimaatverandering. Initiatiefnemer Esther Molenwijk: “De veeteelt is verantwoordelijk voor minimaal 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast zorgt het voor ontbossing en enorm veel watergebruik. En voor een groot landbeslag: 77% van het land dat beschikbaar is voor landbouw, wordt gebruikt voor de veeteelt en de voeding van vee, terwijl dit slechts in 18% van de calorieën voorziet. Op een plantaardige wijze zouden we dus met minder land meer voeding kunnen produceren. Hoe is het mogelijk dat hier nog geen stevig overheidsbeleid op is geformuleerd? Het lijkt wel de ‘elephant in the room’ van het klimaatbeleid”.

Podcast Studio Plantaardig

“Ik luister regelmatig de podcast ‘Studio Energie’, waarin journalist Remco de Boer wekelijks met een gast uit de energiesector spreekt over de energietransitie. Opeens dacht ik: waarom is dit er nog niet voor de ‘Eiwittransitie’ (de officiële term voor de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten)? En zo ontstond het idee. In Studio Plantaardig ga ik tweewekelijks experts op dit gebied interviewen: wetenschappers, beleidsmakers, boeren, activisten en de voedingsindustrie.”

De podcast zal de eiwittransitie in al haar facetten onderzoeken. Onderwerpen zijn onder meer: De milieu-impact van de veeteelt, dierenwelzijn, ethiek en historisch perspectief van het eten van dieren, zoönosen, de praktijk en de toekomst van het boerenbedrijf, de sociale component van vlees eten en gedragsverandering. Maar ook gezondheid en alternatieve proteïnen zoals vleesvervangers, kweekvlees en insecten komen aan bod.

In de eerste aflevering, die op 6 november de live gaat, is Frederieke Schouten te gast. Deze voormalig veearts is nu is voorzitter van Stichting Dier & Recht, die onlangs de ‘Stoppen met Zuivel campagne’ lanceerde.

Rubriek straatinterviews en Vegan Chef

In de podcast komt ook de ‘man op straat’ aan het woord. In de rubriek ‘Vegan Voxpop’ krijgen mensen bij de uitgang van supermarkten de vraag wat zij eten en waarom. Dat levert een waardevol inzicht in hoe de consument denkt over het minderen van vlees en zuivel. Daarnaast maakt een ‘Vegan Chef’ in elke aflevering een plantaardig recept.

De podcast is bedoeld voor iedereen die zich verdiept in een duurzamere wereld en in dierenwelzijn. Daarnaast zal-ie in het bijzonder interessant zijn voor mensen die werkzaam zijn in de voedingsindustrie.

Onafhankelijke productie

Studio Plantaardig is een onafhankelijke productie van Bureau DaadWerk, het duurzaamheidsadviesbureau van Esther Molenwijk. Audio en design worden verzorgd door Marlon van der Pas van Nothing Blank. Ernie van Dalen doet de straatinterviews en chef-kok Jeroen Maass, van Uit de Keuken van Maass, zorgt voor de plantaardige recepten. De podcast is vanaf 6 november te luisteren via alle podcast-apps en via de website: www.studioplantaardig.nl