Het Nederlandse elektriciteitsnet is overbelast. Netcongestie blokkeert nieuwe aansluitingen voor duizenden huishoudens en bedrijven, terwijl de vraag naar duurzame energie blijft groeien. H2FLEXX, de vandaag gelanceerde fusieonderneming van H2Fuel en HydroFlexx, biedt een direct inzetbare oplossing: H2EASY, een waterstofhoudend poeder waarmee waterstof veilig kan worden opgeslagen, getransporteerd en ter plaatse kan worden vrijgegeven en omgezet in energie – zonder nieuwe netaansluiting en zonder hogedrukinfrastructuur. H2FLEXX combineert meer dan 15 jaar bewezen technologie en commerciële ervaring in één schaalbaar platform.

De lancering markeert een keerpunt: de technologie is bewezen, de eerste pilotprojecten zijn van start gegaan en er worden strategische gesprekken gevoerd met marktpartijen in Europa, het Midden-Oosten en India. H2FLEXX betreedt de markt op een moment dat de urgentie om alternatieven voor netuitbreiding te vinden groter is dan ooit.

Netcongestie vereist radicaal andere oplossingen

Netbeheerders melden dat grote delen van Nederland geen nieuwe elektriciteitsaansluitingen meer kunnen krijgen. Bedrijventerreinen, nieuwe woonwijken en industriële clusters staan ​​in de rij. De oorzaak: het elektriciteitsnet is niet toegerust voor de gelijktijdige groei van zonne- en windenergie, elektrische voertuigen en industriële elektrificatie. Waterstof als energiedrager is veelbelovend, maar de logistieke drempels zijn hoog: transport vereist extreem hoge druk of cryogene temperaturen, opslag in de bestaande infrastructuur is kostbaar en brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Een fundamenteel andere aanpak is nodig. Die aanpak biedt H2FLEXX.

Waterstof als poeder: veilig, schaalbaar en netonafhankelijk

De kern van de H2FLEXX-aanpak is H2EASY: een gepatenteerd poeder op basis van NaBH₄ (natriumborohydride) met een energiedichtheid van 216 kg waterstof per ton. Waar concurrerende waterstofdragers investeringen in hogedrukinstallaties of cryogene opslagtanks vereisen, werkt H2EASY bij omgevingstemperatuur en lage druk. Het poeder is stabiel, moeilijk ontvlambaar en gemakkelijk te transporteren en op te slaan via bestaande logistieke ketens – zonder extra vergunningen of kostbare infrastructuur.

Na gebruik blijft H2SPENT over: niet als afval, maar als grondstof voor hergebruik. Via een geoptimaliseerd mechanisch proces wordt H2SPENT weer omgezet in H2EASY, met aanzienlijk minder energie dan conventionele methoden zoals het Brown-Schlesinger-proces. Dit creëert een gesloten kringloop die zowel technisch als economisch aantrekkelijker wordt naarmate het systeem schaalbaarder wordt.

Waarom nu: de marktbehoefte is groter dan ooit

Met een overbelast elektriciteitsnet is de marktbehoefte aan H2FLEXX vandaag de dag groter dan ooit. Industrieterreinen, ziekenhuizen, distributiecentra, datacenters en agrarische bedrijven die hun energievoorziening duurzamer willen maken, maar niet kunnen wachten op een nieuwe netaansluiting, kunnen direct aan de slag met H2EASY. H2FLEXX biedt geen noodoplossing, maar een structurele vervanging.

“Nederland heeft een elektriciteitsnet dat de vraag niet meer aankan. Bedrijven wachten jaren op een aansluiting, terwijl de energietransitie geen tijd heeft om te wachten. H2EASY lost dat probleem op: waterstof in poedervorm, inzetbaar zonder netuitbreiding, schaalbaar van één locatie tot duizenden.” —Sander Castel, CCO H2FLEXX en oprichter Hydroflexx

H2FLEXX draagt ​​direct bij aan energieonafhankelijkheid en de ontlasting van het net: door waterstof circulair en logistiek beheersbaar te maken, wordt de druk op overbelaste netten verminderd en de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen verlaagd. In een systeem met toenemende volatiliteit door zonne- en windenergie fungeert H2EASY ook als een flexibele opslagbuffer voor piekbelastingvermindering – het opslaan van energie tijdens piekuren – een functie waarvoor batterijoplossingen te duur en te beperkt in capaciteit zijn op grote schaal. Waar batterijen urenlang bufferen, kan H2EASY weken of maandenlang worden opgeslagen zonder energieverlies.

Nederland als basis voor internationale opschaling

Nederland is niet alleen het land waar netcongestie sterk voelbaar is, maar ook een logische basis voor de opschaling van H2EASY binnen Nederland en de EU. Tijdens piekuren kan overtollige elektriciteit worden gebruikt voor de productie van H2EASY, die vervolgens efficiënt kan worden opgeslagen en gedistribueerd binnen de regio. In combinatie met belangrijke havens zoals Rotterdam en Amsterdam en een sterk ecosysteem van energie-, logistiek- en maakindustrieën, biedt Nederland een solide basis voor verdere uitrol.

Voor markten zoals India en het Midden-Oosten geldt een ander perspectief: daar zijn de elektriciteitsprijzen structureel laag, waardoor het aantrekkelijk is om H2EASY lokaal te produceren en te exporteren naar importregio’s zoals de EU, waar een groeiende vraag naar duurzame waterstof bestaat. Met name voor de opslag, het transport en de import van waterstof is H2EASY een aantrekkelijke optie.