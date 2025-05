Utrecht legt als eerste stad ter wereld kunstgrasvelden aan met een wateropslagsysteem én volledig recyclebaar kunstgras. De combinatie zorgt voor minder hitte, geen wateroverlast en een stap richting een circulaire toekomst.

Op Sportpark Nieuw Welgelegen, Sportpark De Vryheit en Sportpark Rijnvliet liggen sinds kort kunstgrasvelden die veel meer doen dan alleen een balletje laten rollen. Onder de velden zit een innovatief systeem dat regenwater opvangt, opslaat en gebruikt om het veld koel te houden tijdens droge periodes. In totaal kan het systeem tot één miljoen liter water vasthouden.

Tegelijkertijd kiest de gemeente bij sportparken Nieuw Welgelegen en De Vryheit voor LimeGreen® ONE-DNA™-kunstgras, dat uit slechts één type kunststof bestaat. Hierdoor is het volledig en zonder kwaliteitsverlies te recyclen, in tegenstelling tot traditioneel kunstgras dat vaak uit meerdere materialen bestaat. Dat maakt het een stuk duurzamer en beter inzetbaar binnen de circulaire ambities van de stad.

Slimme laag onder het veld voorkomt hitte en wateroverlast

Het wateropslagsysteem bestaat uit een laag van stenen, folie en sponsachtig schuim. Als het hard regent, vangt deze buffer het water op. In drogere tijden komt het water weer vrij, waardoor het veld minder opwarmt en de directe omgeving koel blijft. Ook kan het opgeslagen water indien nodig worden afgevoerd naar sloten of bewaard worden voor later gebruik.

Wethouder Sport Eva Oosters is enthousiast over de nieuwe velden. “Met deze kunstgrasvoetbalvelden combineren we duurzaamheid met sport. Ze zijn vaker bespeelbaar én dragen bij aan het milieu dankzij het wateropslagsysteem en het recyclebare kunstgras. Het regenwater wordt vastgehouden en de velden warmen in de zomer minder op. Zo kunnen we in Utrecht meer mensen laten sporten, zonder dat dat ten koste gaat van de leefomgeving of het klimaat.”

Ook de aanleg is circulair

Niet alleen het gebruik van de velden is duurzaam, ook bij de aanleg is nadrukkelijk gelet op circulariteit. De grond die is afgegraven voor het wateropslagsysteem, is hergebruikt op locatie. Dat bespaart transport, verlaagt de CO₂-uitstoot en drukt de kosten. Daarnaast is het schuim tussen het kunstgras en de waterbuffer gemaakt van gerecycled materiaal, zoals oude matrassen.

Met deze aanpak laat Utrecht zien hoe sportvoorzieningen kunnen bijdragen aan bredere klimaatdoelen. De aanleg van deze kunstgrasvelden sluit aan bij de ambitie van de stad om in 2050 volledig circulair te zijn.