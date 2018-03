Nieuwe Kornuit krat van Grolsch gemaakt van 100% plastic consumentenafval

Bierbrouwer Grolsch introduceert een nieuw krat voor haar pilsmerk Kornuit. Het krat lijkt op het eerste oog niet echt bijzonder, maar vanuit duurzaamheid is deze absoluut uniek. Het krat is namelijk volledig gemaakt van plastic consumentenafval. Grolsch brengt hiermee als eerste ter wereld een krat op de markt vervaardigd van 100% gerecycled consumenten plastic.

Van afval tot nieuw krat

Dagelijks gooit ieder van ons plastic consumentenafval weg. Het Kornuit krat is volledig van dít afval gemaakt. Het plastic consumentenafval wordt ingezameld, gesorteerd, gescheiden en vermalen. De lichte kunststoffen zoals polypropeen en polyetheen worden gedroogd, verzameld en opnieuw verwerkt tot kunststof. Het kunststof dat hieruit ontstaat, is ongekend sterk. En juist dit kunststof is gebruikt voor het Kornuit krat. Het krat voldoet aan alle benodigde specificaties en is door Grolsch gerealiseerd in samenwerking met DS Smith Plastics, de leverancier van het krat.

Jaap Sühre, Marketing Manager Kornuit: “Op het gebied van duurzaamheid nemen we onze verantwoordelijkheid. We dagen onszelf daarbij uit en durven te experimenteren. Samen met DS Smith Plastics hebben we gekeken hoe we dit krat zo duurzaam mogelijk konden produceren. En het resultaat mag er zijn!

Het Kornuit krat is genomineerd voor de Plastics Recycling Awards Europe 2018, in de categorie ‘Best Recycled Plastic Packaging Product’. Daar zijn we enorm trots op. Op 25 april worden de winnaars van deze awards bekendgemaakt. We zijn benieuwd!”