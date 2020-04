Nieuwe industrienorm voor het berekenen van milieuvoordelen bij hergebruik van IT-apparatuur

Het Zweedse bedrijf Inrego en IVL Svenska Miljöinstitutet brengen een nieuw databasemodel uit om de milieubesparing te berekenen bij hergebruik van IT-apparatuur. Het model is vrij en kosteloos te gebruiken voor de hele IT-hergebruiksector en voor iedereen die geïnteresseerd is in het berekenen van milieubesparingen bij hergebruik van IT-apparatuur. Het doel is om een nieuwe norm te creëren voor de hele sector en om de inkoop en het wegdoen van IT-apparatuur voor bedrijven en organisaties te vereenvoudigen.

De nieuwe database is onafhankelijk en wetenschappelijk ontwikkeld en berekent milieubesparingen voor IT-apparatuur tot op componentniveau. Het model bevat informatie over een groot aantal verschillende categorieën IT-producten zoals laptops, monitoren, smartphones, tablets, printers, maar ook accessoires zoals adapters, toetsenborden en RAM-geheugens.

“We zijn al meer dan 25 jaar werkzaam in het reviseren van IT-apparatuur en we zien dat kopers van IT-apparatuur steeds meer interesse krijgen in duurzaamheid. We zijn erg blij dat we dit hulpprogramma nu kunnen delen met iedereen die in IT-apparatuur wil investeren, zodat ze gemakkelijk kunnen zien welke economische en milieutechnische besparingen een investering in opgeknapte producten zou opleveren. Onze verwachtingen zijn hoog – we verwachten dat het een norm wordt voor dit type berekeningen, die iedereen in de sector kan gebruiken”, zegt Erik Pettersson, milieumanager bij Inrego.

Tegenwoordig kan vrijwel alle IT-apparatuur worden gerenoveerd en nieuw leven worden ingeblazen, wat kan leiden tot grote besparingen, zowel op milieutechnisch als op financieel gebied. De berekeningen in het model zijn gebaseerd op de veronderstelling dat hergebruik van een product ertoe leidt dat een nieuw vervaardigd, vergelijkbaar product niet wordt aangeschaft en dus niet wordt geproduceerd. Door een opgeknapte laptop te kopen in plaats van een nieuwe kunt u bijvoorbeeld ongeveer 280 kg CO₂-uitstoot besparen. Een opgeknapte monitor levert zelfs een nog grotere besparing op – een gemiddelde CO₂-uitstoot van 520 kg.

Het nieuwe databasemodel dat Inrego samen met IVL Svenska Miljöinstitutet heeft ontwikkeld, is uniek in zijn soort omdat de invloed van alle componenten is geanalyseerd. Het model is bovendien eenvoudig bij te werken met nieuwe producten en componenten zodra ze uitkomen. Dit geeft kopers nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van nieuwe investeringen in IT-apparatuur te berekenen.

“We hopen dat dit meer mensen inspireert om voor een opgeknapt product te kiezen. Het model kan gebruikt worden door bedrijven die de klimaatvoordelen van hergebruik voor hun klanten willen berekenen. Ook kan het gebruikt worden door organisaties die willen berekenen en zien hoe ze hun klimaatimpact kunnen verminderen door hergebruik van IT-producten”, zegt Jonatan Wranne van IVL Svenska Miljöinstitutet.

Het hulpprogramma is beschikbaar in de vorm van een rapport op de websites van Inrego en IVL en is tevens zeer geschikt voor het berekenen van milieubesparingen in andere sectoren waar hergebruik zinvol kan zijn. Naast deze database vindt u er ook een gestructureerde beschrijving van de manier waarop vergelijkbare databases kunnen worden ontwikkeld voor andere personen en sectoren.