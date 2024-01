Tijdens een event van het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland heeft gedeputeerde Meindert Stolk aan zes projecten een subsidie uitgereikt. Afgelopen zomer werden er subsidieaanvragen ingediend voor projecten gerelateerd aan biobased bouwen. De zes projecten die het best scoorden op vernieuwing, impact en haalbaarheid ontvingen de ‘doorbraaksubsidie’. Meindert Stolk: “Ik ben trots dat we als provincie Zuid-Holland doorbraakprojecten kunnen ondersteunen. Dit zijn projecten die uitdagingen in het huidige systeem aangaan en de wegbereiders zijn van de toekomst.”

Nieuwe fase

In de zomer van 2023 stelde de provincie een subsidieregeling open voor projecten die een doorbraak kunnen forceren op het gebied van biobased bouwen. Voorwaarde was dat de projecten aansluiten bij de transitieagenda die door de leden van het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland is opgesteld tijdens een gezamenlijk proces. Het netwerk is een collectief van bouwers, overheden en kennisinstellingen die samenwerken om het bouwsysteem te veranderen. Het starten van de doorbraakprojecten betekent een nieuwe fase, waarin de versnelling wordt ingezet richting een circulaire samenleving. De initiatiefnemers van de doorbraakprojecten sluiten zich aan bij het vernieuwersnetwerk. Hierdoor is het aantal deelnemers aan het vernieuwersnetwerk in een klap verdubbeld.

De zes doorbraakprojecten

Welke zes ‘doorbraakprojecten’ zijn geselecteerd? En wat doen ze precies?

Tomatenloof verbindt

De provincie Zuid-Holland heeft een wildgroei aan reststromen uit de tuinbouwindustrie. In de praktijk wordt dit nog nauwelijks circulair verwerkt. Via Tomatenloof verbindt wordt de eerste gesloten glastuinbouwreststroomketen opgezet. Van reststromen uit de tuinbouw naar plaatmateriaal voor bouwprojecten.

De stro-inblaascoalitie

Een duurzaam alternatief voor traditioneel isolatiemateriaal. De stro-inblaascoalitie richt zich op de ontwikkeling van de methode (inblazen van vezels), maar ook op de kennisoverdracht naar de mensen die er mee moeten gaan werken. Zodat er de komende drie jaar honderden woningen kunnen worden voorzien van biobased isolatiemateriaal.

Biobased Teststraat Consortium

Biobased materialen worden nog te weinig toegepast in de bouw. Dit komt mede door complexe certificeringsvraagstukken en hoge kosten. Het Biobased Teststraat Consortium wil bijdragen aan de oplossing met een teststraat waarin producenten hun innovaties sneller en goedkoper kunnen testen en certificeren.

Coöperatieve Vezelverwerking Hub

Dit collectief ontwikkelt met de Coöperatieve Vezelverwerking hub een proces dat lokale organische reststromen verwerkt tot bouwplaten. De hub bestaat uit drie test- en productiefaciliteiten voor (af)bouwplaten van twee verschillende formaten, diktes en vezels. Van reststroom lokaal naar bouwplaten op grote schaal!

Stadsgrond

Bij het afgraven van grond komt veel kleiachtige grond vrij. Dit heeft op zich weinig waarde, maar het heeft de potentie om als grondstof voor Compressed Earth Blocks te dienen – een zwaar bouwmateriaal. Stadsgrond bouwt in Rotterdam een proeffabriek om deze samengeperste blokken grond te produceren.

Wilgen in Business

Wilgen in Business werkt aan een korte lokale keten rondom de productie, verwerking en het gebruik van de wilgenteen als bouwfundament. Dit zou als een alternatief verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland kunnen dienen.