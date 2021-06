Nieuwe economie vraagt nieuwe marketing

Op 28 juni verschijnt ‘Marketing in de nieuwe economie’, een boek van Marco Kuijten. Hij legt de link tussen opvattingen over onze economie en het werk van de marketeer. De opkomst van de nieuwe economie heeft de inzichten binnen het economie onderwijs al beïnvloed, nu is het tijd voor het marketing onderwijs. En dat is nodig want marketingstudenten leren te weinig over de rol die marketing speelt in onze maatschappij.

Vraag jij jezelf weleens af hoe opvattingen over de economie het werk van de marketeer beïnvloeden? Wie in de maatschappij en de politiek rondkijkt, ziet iets opvallends: onze honderd jaar oude ideeën over de economie zijn aan het veranderen. Aannames over de economie worden ter discussie gesteld.

Kan onze economie wel onbeperkt blijven groeien?

Draagt onze economie wel voldoende bij aan een groei in welzijn?

Profiteert iedereen voldoende van de groei in welvaart?

Het boek is primair gericht op hbo-studenten en young professionals, die invulling willen geven aan hun werk als marketeer in een nieuwe economie. Daarnaast is het zeker ook van belang voor professionals, die de kansen die de nieuwe economie biedt willen grijpen. Marco Kuijten: “‘Marketing in de nieuwe economie’ is géén economieboek, maar een boek over de échte taak van marketing: het creëren van waarde.

De post-corona herstelperiode die voor de deur staat biedt mooie kansen om vanuit het marketingvak een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van de economie en organisaties, alsmede aan het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu.

Marco Kuijten (onderzoeker bij het lectoraat New Marketing en docent bij Avans Hogeschool) durft vraagtekens te plaatsen bij de relevantie van marketing, maar geeft ook oplossingen voor hoe het anders kan. Met behulp van praktijkvoorbeelden en een aantal eenvoudige stappen kunnen marketeers werken aan het creëren van échte waarde en zo weer relevant worden. Zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappij.

