Nieuwe duurzame acquisitie Unilever: The Laundress

Unilever heeft vandaag bekendgemaakt dat het The Laundress heeft overgenomen, een wereldwijde premium milieuvriendelijke lijn wasmiddelen, textielverzorgingsproducten en schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik, gevestigd in New York, VS.

Opgericht in 2004 door Gwen Whiting en Lindsey Boyd, textiel- en textielverzorgingsdeskundigen, is The Laundress toegewijd om noodzakelijke huishoudelijke taken om te zetten in een luxueuze en plezierige ervaring. De missie van het merk is begonnen met een enkel product, de Wool and Cashmere Shampoo, en berust op het terugbrengen van de verloren kunst van wasverzorging. De Laundress-portfolio omvat nu 85 milieuvriendelijke producten bij Laundry and Home Cleaning, waarmee Unilevers portfolio wordt uitgebreid in het groeiende topsegment van de thuiszorgmarkt en die sterk past bij het Sustainable Living Plan van Unilever.

De Laundress blijft opereren vanuit hun hoofdkwartier in New York City, met de medeoprichters die op hun plek blijven om het bedrijf en hun Flagship Store in Soho te leiden.

Kees Kruythoff, voorzitter van de Home Care business van Unilever: “Met zijn lijn van prachtig vormgegeven milieuvriendelijke producten en snelgroeiende producten in de Verenigde Staten en China, met name onder millennials, is The Laundress een sterke aanvulling op ons portfolio van toonaangevende thuiszorg merken. Het distributienetwerk tussen speciaalzaken, direct-to-consumer en e-commerce, in combinatie met Unilevers wereldwijde bereik, vormt een ideaal lanceerplatform om meer mensen over de hele wereld de onderscheiden ‘The Laundress’-ervaring te geven.

Gwen Whiting, mede-oprichter van The Laundress: “Tijdens onze carrières in de mode-industrie raakten we gefrustreerd door smerige witte T-shirts, ineffectieve schoonmaakproducten en items die geruïneerd werden door de stomerij. We zijn begonnen met het maken van onze eigen alternatieven, die een zeer effectieve, niet-toxische lijn van textielverzorgingsproducten en reinigingsproducten voor huishoudelijk gebruik produceren.”

Lindsey Boyd, mede-oprichter van The Laundress, voegde toe: “We zijn zeer verheugd om lid te worden van de Unilever-familie. Samen hebben we een unieke gelegenheid om onze missie om onze milieuvriendelijke producten voor textielverzorgingsproducten naar elke wasruimte in de wereld te brengen, te vergroten en te versnellen. “