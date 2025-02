De afgelopen periode heeft het Only Planet team niet stil gezeten. De voortgang is verwerkt in een nieuwe ‘artist impression’. Deze animatie geeft een goede indruk van wat je straks mag verwachten. Only Planet strijkt telkens twee maanden neer op een festivallocatie, park of braakliggend terrein in of nabij een grote stad. De indeling van het terrein krijgt steeds meer vorm, zoals te zien is in de ‘artist impression’:

Het grote, verplaatsbare theatergebouw huisvest de EcoDome, waarin je wordt ondergedompeld in een 360° theaterervaring over de toekomst van onze aarde. Dankzij de enorme schermen rondom het toneel en publiek beleef je de originele musical met live orkest. Deze indrukwekkende voorstelling neemt je mee op een reis waarin je ervaart dat een hoopvolle en leefbare wereld voor de toekomst mogelijk is – en dat jij daar een positieve rol in kunt spelen.

De opzet van Only Planet is zo duurzaam mogelijk. De isolatiewaarden van het tijdelijke gebouw zijn dusdanig hoog dat er ook in het najaar en de winter voorstellingen kunnen plaatsvinden. Bovendien is de geluidsuitstoot laag, zodat de overlast voor de omgeving minimaal blijft.

Naast de voorstelling zijn er diverse andere activiteiten te beleven. De expositie ‘Eye on Earth’ combineert ecologische kunst met interactieve belevingen en toont de zeven hoopvolle routes naar een duurzame toekomst volgens de visie van Tim van Hattum, programmaleider Klimaat bij Wageningen University & Research. De expositie eindigt bij een iconisch kunstwerk dat het ‘overview effect’ oproept – een ervaring die de kwetsbaarheid en schoonheid van onze planeet op indringende wijze voelbaar maakt.

In het restaurant ‘PlanetProef’ kun je genieten van het ‘menu van de toekomst’, gebaseerd op het EAT-Lancet principe. Dit Planetary Health Diet, samengesteld door wetenschappers, zorgt voor een gezonde en duurzame maaltijd binnen de grenzen van wat onze planeet aankan. Je kunt nog steeds vlees of vis kiezen, maar in verhoudingen die beter passen bij een toekomstbestendig voedselsysteem. Zo is het niet alleen lekker en gezond, maar draagt het ook bij aan een wereld waarin iedereen in de toekomst voldoende te eten heeft.