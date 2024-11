Bedrijven met een dynamisch energiecontract kunnen profiteren van prijsverschillen op de elektriciteit “spotmarkt” EPEX/ATX. Uur prijzen worden vastgesteld voor de volgende dag, waardoor verbruik en energieopwekking hierop afgestemd kunnen worden. Vrijwel altijd zijn er maar twee pieken op een dag. “LFP” (LiFePO4 = Lithium IJzer Fosfaat) Energie Opslag Systemen, die een standaard laad-/ontlaadtijd van 2 uur hebben, zijn hiervoor een goede commerciële aanvulling.

Echter voor zowel het leveren- als afnemen van energie op de “spot markt” zijn distributie kosten en belasting verschuldigd, welke het rendement zeer nadelig beïnvloeden.

Minder bekend is dat bedrijven met een grootverbruik netaansluiting kunnen participeren in de zogenaamde “onbalansmarkt”. Dit is een door netbeheerder Tennet georganiseerd vergoedingssysteem, met als doel de balans tussen de energieprognose en werkelijke vraag/aanbod te optimaliseren. Dit systeem werkt met intervallen van 15 minuten in plaats van uren. Het kent veel grotere pieken in prijzen, met tarieven die zelfs kunnen oplopen tot 2.800 € per MWh. Daarnaast zijn er ook opties voor het “standby “staan en leveren van “noodvermogen” LFP Energie Opslag Systemen die inmiddels als standaard in de markt aangeboden worden zijn hiervoor echter minder geschikt. Enerzijds kan slechts 1/8 deel van de capaciteit benut worden door de beperkte snelheid van de laad/ontlaadcycli. Anderzijds zorgt het frequent opladen en ontladen voor versnelde degeneratie. Dit betekent dat de verwachte levensduur van ca. 8.000 cycli tot 80% originele capaciteit zeker niet zal gehaald worden.

LTO batterijen bieden een oplossing

LTO (Lithium Titanium Oxide) batterijen bieden een oplossing voor dit probleem. Het unieke Lithium titanate (Li₄Ti₅O₁₂) nano-kristal laagje op de anode zorgt ervoor dat het contactoppervlak van de anode maar liefst 100 m² per gram bedraagt, in tegenstelling tot de 3 m² per gram van LFP batterijen. Dit vergrootte oppervlak maakt het mogelijk om de lithium-ionen veel sneller te verplaatsen en met minder weerstand. Het resultaat is een snellere standaard laad/ontlaadtijd van slechts 6-15 minuten en dat gekoppeld aan een langere levensduur van 30.000 cycli. Intensief gebruik met tientallen cycli per dag heeft geen negatieve invloed op de levensduur. In tegenstelling tot Li-Ion / LFP batterijen kennen LTO systemen geen risico voor een “Thermal Runaway”en kunnen ze functioneren bij temperaturen van -40°C tot +55°C. De reactietijd op een signaal van laden of ontladen is slechts 0,01 – 0,05 Seconden

Het gebruik van WKK-systemen (Gasgeneratoren) is tot nu toe gebruikelijk voor bedrijven die energie willen leveren voor de “onbalans markt”. Echter, WKK-systemen hebben een langzamere reactietijd (30 seconden tot enkele minuten), en de constante start-stop cycli brengen extra slijtage met zich mee, wat leidt tot hogere onderhoudskosten en een kortere levensduur van de apparatuur. Dit maakt ze minder geschikt voor de snelle fluctuaties op de onbalansmarkt, waar snelle en betrouwbare reacties essentieel zijn.

Introductie LTO Energie Opslag Systemen

Plannano Group, een toonaangevende producent van LTO-LFP en Supercapacitor batterijen / energie opslag systemen, gevestigd in Tianjin, China, introduceert als eerste fabrikant, samen met Nederlandse partners, LTO Energie Opslag Systemen, die specifiek gericht zijn op de onbalansmarkt. Bedrijven kunnen met smart controllers eenvoudig worden aangesloten. Deze controllers, met Nederlandse software, nemen het energiebeheer van het OES en sommige energie generatie/verbruik installaties in het bedrijf over. Daarnaast optimaliseren ze de invoer en uitvoer van energie op basis van de prijzen op de onbalansmarkt. Dit gebeurt na het instellen van een aantal parameters vrijwel volledig automatisch.

Uit de praktijk is gebleken dat voor een netaansluiting van bijvoorbeeld 500 kW met het huidige onbalanspatroon en vergoedingen niveau een extra passief inkomen van tussen de 100.000 € en 200.000 € realistisch is. Dit komt neer op een terugverdientijd van het Plannano LTO EOS van ongeveer 2 tot 3 jaar!

Plannano start met twee modellen:

500 kW / 127,18 kWh

1,25 MW / 315 kWh

Naast de onbalansmarkt zijn de Plannano LTO EOS ook uitermate geschikt voor het afvlakken van pieken (Peak Shaving) en voor toepassingen waar een groot vermogen in korte tijd nodig is, zoals het opstarten van zware elektromotoren, elektrische kranen, pompen, maritieme applicaties en EV snel-laders.