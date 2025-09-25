Wisselend energiebeleid remt duurzame technologieën. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Dutch New Energy Research. In een actuele analyse brengt DNE Research de impact van recente beleidswijzigingen in kaart op vijf sleutelmarkten: zonne-energie, batterijopslag, warmtepompen, airco’s en elektrische voertuigen.

De cijfers zijn helder: scherpe dalingen in installaties, uitgestelde investeringen en groeiende onzekerheid onder bedrijven.

Belangrijkste bevindingen

Zonne-energie: Na jaren van sterke groei zette in de zomer van 2023 een daling in. Het uitstel en de plotselinge afschaffing van de salderingsregeling leidden tot een forse terugval (−75% in residentiële verkoop).

Batterijopslag: Explosieve groei (1,5 GWh eind 2024), maar de markt opereert zonder duidelijke beleidskaders.

Warmtepompen: Zeer gevoelig voor beleidsaanpassingen; na een piek volgde een snelle afkoeling van de markt.

Airconditioners: Structurele groei door klimaatverandering en comfortbehoefte, relatief onafhankelijk van beleid.

EV’s & laadinfrastructuur: Meer dan 1 miljoen voertuigen in 2025; netverzwaring blijft een randvoorwaarde.

Installateurs: Krimp van PV-installatiebedrijven (−17% in 2024), met toenemende diversificatie naar andere technieken.

De urgentie van stabiel beleid blijkt actueel. Kort na publicatie moest het rapport reeds worden geactualiseerd nadat minister Hermans in de Klimaat- en Energienota van 16 september 2025 aankondigde dat het kabinet niet langer inzet op een CO₂-vrij elektriciteitssysteem in 2035, om “betaalbaarheid en leveringszekerheid” te waarborgen. Deze koerswijziging onderstreept de kernboodschap van de analyse: frequente beleidswisselingen vergroten de onzekerheid in de markt en remmen investeringen.