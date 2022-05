Al tien jaar werkt duurzame energieontwikkelaar GroenLeven uit Leeuwarden aan de energietransitie van Nederland. Het bedrijf startte in Heerenveen en verhuisde in 2020 naar een nieuw kantoor in Leeuwarden door de snelle groei die het doormaakte en nog steeds doormaakt. Op 23 mei j.l. werden beide mijlpalen gevierd en het nieuwe kantoor geopend door burgemeester mr. Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden, na speeches van Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging en directeuren van GroenLeven Peter Paul Weeda en Roland Pechtold.

In de tien jaar dat GroenLeven bestaat, heeft het bedrijf een grote impact op de energietransitie gerealiseerd. Meer dan 2 miljoen zonnepanelen, waarvan de meeste een dubbele functie hebben zoals op daken, als carport, boven fruit of drijvend op voormalige zandwinplassen, leveren groene stroom voor 300.000 huishoudens. Dat is gelijk aan de provincie Friesland. Directeur Roland Pechtold, die na juni het stokje als algemeen directeur overdraagt aan Peter Paul Weeda, haalde deze cijfers met trots aan: “Ik ben ongelooflijk dankbaar dit prachtige bedrijf te hebben mogen leiden. Ik heb er gevonden wat ik zocht: een middel om daadwerkelijk aan de energietransitie invulling te geven. Samen met collega’s die vanuit een intrinsieke passie bezig zijn. En natuurlijk samen met onze relaties, omwonenden, overheden, financiers, netwerkbedrijven en adviseurs. Meerdere partijen, want alleen samen kunnen we de energietransitie laten slagen. Met GroenLeven laten we zien dat het wél kan.”

Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, riep op om moed te tonen om klimaatverandering tegen te gaan: “Nederland heeft meer moedige mensen nodig. Moedige mensen die elke minuut, elk uur en elke dag de status quo durven uit te dagen. Moedige mensen die anders durven zijn, anders durven doen, en anderen daarin meenemen. Moedige mensen zoals Greta Thunberg, maar ook zoals de mensen van GroenLeven.”

Peter Paul Weeda, algemeen directeur van GroenLeven ging in op de verbreding van de strategie van de duurzame energieontwikkelaar naar wind, opslag, waterstof en energielandschappen – slimme oplossingen – en gaf zijn visie: “De sleutel voor een

daadwerkelijke omslag naar een fossielvrije wereld zit ‘m niet in innovatie en techniek. Uiteindelijk zelfs niet in de slimme oplossingen die wij als GroenLeven aanbieden. Het zit ‘m in de realisatie dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. Dat we met ingrijpende duurzame projecten bezig zijn die wat vragen van bewoners. Dus zeg ik: betrek wijken, buurten, gemeenten. We staan met elkaar aan de lat om die energiedoelen te behalen. Mensen mee te nemen en ook te inspireren om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het mobiliseren van geloof en gedeeld eigenaarschap is voor mij een belangrijke missie de komende jaren, het goede doen.”