Nieuw in Nederlandse retail: verzenddoos die meer dan 50 keer hergebruikt kan worden

Schoenenretailer Omoda introduceert in samenwerking met verpakkingsspecialist Paardekooper na succesvolle pilot nieuwe duurzame packaging op grote schaal.

Achter de schermen zijn ze er al een half jaar mee bezig, maar vandaag is dan echt de officiële lancering van Omoda’s ecobox: een nieuwe herbruikbare verpakking die het verzenden en retourneren van pakketjes weer een stukje duurzamer maakt. De afgelopen maanden testte de schoenenretailer dit idee, wat in samenwerking met de innovatieve verpakkingsspecialist Paardekooper tot stand kwam, met een pilot. En met succes. “De klant en de markt zijn klaar voor duurzamere verzendopties – dat heeft deze pilot ons laten zien. Nu is het onze plicht als e-commercebedrijf wat grote volumes vervoert om dit te faciliteren”, vertelt Jan Baan, COO van Omoda.

Pilot onder klanten

Van afgelopen juli tot november draaide Omoda een pilot met een eerste aantal ecoboxen. Klanten met een bestelling die qua formaat in de herbruikbare verzenddoos paste, kregen deze milieubewuste verzendoptie als keuze in het bestelproces. Als klanten hiervoor kozen werd in ruil voor EUR 4,95 statiegeld hun pakketje in een ecobox opgestuurd. Binnen één dag na livegang van de pilot was de voorraad testboxen al op.

Lovende reacties

Omoda heeft gedurende de testperiode steekproefsgewijs contact opgenomen met klanten die gebruik hadden gemaakt van de ecobox om te vragen naar hun ervaring. “Alle klanten waren laaiend enthousiast”, vertelt Marlinde Baan-Verton, projectleider van de duurzaamheidswerkgroep binnen Omoda. “Natuurlijk konden we nog genoeg verbeteren, met name wat betreft de retourinstructies, maar iedere klant die we spraken was zeer tevreden over de staat waarin het pakketje bezorgd werd en zou de volgende keer weer voor de ecobox kiezen. Maar bovenal reacties als ‘prachtig initiatief’, ‘dit zouden meer bedrijven moeten doen’ en ‘kunnen jullie dit niet verplicht maken?’ stemden ons natuurlijk superblij. We hadden vertrouwen in ons idee, maar dat onze klanten er zó op zaten te wachten was een geweldige bevestiging.”

De toekomst van packaging?

De schoenenretailer heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over het ontstaan van de ecobox, de pilot die ze gedaan hebben en hoe Omoda de toekomst van verpakkingen en pakketjes versturen ziet. Baan: “Ik denk zeker dat er de komende jaren veel gaat gebeuren op verpakkingsgebied. Misschien werken we over een tijd wel met universele herbruikbare verpakkingen, die door iedere retailer en klant gebruikt kunnen worden en overal ingeleverd kunnen worden voor statiegeld. En ook de verpakkingen zelf worden steeds duurzamer; de productieprocessen, de materialen. Er is nog zoveel verbetering mogelijk. Als je gaat kijken welke op het eerste gezicht simpele processen je zo kan veranderen dat het de milieu-impact verlaagt, de efficiëntie ten goede komt en de ervaring voor de klant nog beter maakt, dan zie je pas wat je laat liggen. Daar gaan we bij Omoda de komende tijd hard mee aan de slag.”