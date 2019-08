Nieuw duurzaam kledingmerk voor mannen: eerlijk én betaalbaar!

Sinds deze zomer is Nederland een eerlijk kledingmerk rijker. En wel een kledingmerk dat zich op mannen richt, en dat is uniek. Het doel van kledingmerk J54 is eerlijkheid en recht brengen in de kledingindustrie door duurzame kleding toegankelijk en betaalbaar te maken voor mannen.

Eerlijke mannenmode is nog lastig te krijgen

Er is in Nederland maar een beperkt aantal eerlijke kledingmerken voor mannen. Het zijn veelal internationale merken uit bijvoorbeeld Duitsland of Scandinavië. Waar de keuze voor vrouwen groter is, is er voor mannen weinig aanbod in eerlijke kleding. Dat ondervond ondernemer Johan Bonte zelf jarenlang aan der lijve. “Ik ben zo’n negen jaar geleden begonnen met het herinrichten van mijn kledingkast door zoveel mogelijk eerlijke kleding te kopen, omdat ik het onrecht richting de arbeiders niet kon aanzien. In mijn zoektocht naar eerlijke kleding heb ik regelmatig lang moeten zoeken. Het was vaak meer een kwestie van goed zoeken en dan toevallig mooie shirts tegenkomen. Die waren dan vrij prijzig.”

Na jaren tegen dezelfde hindernissen te blijven oplopen, besloot Johan zelf een kledingmerk op te zetten: “Door mijn eigen ervaringen gedreven, kwam ik op het idee om dan zelf in dat gat te springen. Ik wil eerlijke kleding toegankelijk maken voor mannen. Want er zijn meer mannen zoals ik die ook voor duurzaam en eerlijk willen gaan. Voor hen wil ik het makkelijker maken.” De lancering was op 20 juli 2019 op een festival waar ongeveer 6000 bezoekers aanwezig waren en kennis maakten met het kledingmerk. Hier kwamen veel positieve en enthousiaste reacties op en werd de kleding goed verkocht.

J54 – Eerlijke kleding kan betaalbaar zijn

Met zijn merk J54, een directe verwijzing naar een eeuwenoude quote over landarbeiders die schreeuwen om eerlijk loon, wil Johan moderne kleding aanbieden voor met name mannen tussen 20 en 50 jaar. Met als doel om een ander geluid te laten horen in de kledingindustrie: het geluid van eerlijkheid en recht doen. “Arbeiders in lage loon-landen schreeuwen al jaren om een eerlijk loon en goede werkomstandigheden. Dat krijgen ze niet, omdat wij westerlingen liever kiezen voor een fast- fashion shirt met een lage prijs, dan een iets duurder shirt dat duurzaam is. Met deze mannenkleding wil ik luisteren naar dat schreeuwen, door zelf een antwoord voor mannen te bieden,” aldus Johan.

Het logo van J54 heeft niet voor niets 3 katoenplantjes in zich, verwijzend naar de katoenvelden en katoenplukkers. Die duurzame kleding hoeft niet duur te zijn. Zo is een t-shirt van J54 al te koop voor € 24,95. “Voor mij gaat eerlijkheid twee kanten op. Eerlijkheid richting de arbeider die een eerlijk loon krijgt, en eerlijkheid richting de consument die niet teveel hoeft te betalen.”

Ook enthousiast geworden? De nieuwe collectie is net uitgebracht. Bekijk de hele collectie op www.J54.nl en draag ook bij aan een eerlijkere kledingindustrie.