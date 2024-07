Het Nederlandse zonne-energiebedrijf Soly gaat haar besturingssysteem openstellen voor zonnepaneel-installaties. Hiermee worden zoveel mogelijk nieuwe en bestaande zonnepaneel installaties slim aangestuurd op basis van onder andere dynamische stroomtarieven. Zo worden terugleverboetes van traditionele energiebedrijven zoveel mogelijk voorkomen.

Open energiebesturingssysteem

Het besturingssysteem, Soly Brain (OS) is gekoppeld aan de Soly Brain hardware, het bestaande energiemanagement product van het bedrijf. Uniek is dat het bedrijf ook installaties van andere marktpartijen wil gaan besturen. “Al meer dan 3 miljoen woningen in Nederland hebben zonnepanelen, geïnstalleerd door duizenden verschillende installateurs. Al deze systemen wekken zonnestroom op, maar worden niet slim aangestuurd. Op dit moment zijn zij overgeleverd aan de grillen van energiebedrijven die massaal terugleverboetes hanteren. Dit willen wij veranderen”, aldus Milan van der Meulen, mede-oprichter van Soly.

Nieuw verdienmodel

Het besturingssysteem kan zowel de omvormer, thuisbatterij en laadpaal aansturen en daarmee op basis van dynamische stroomtarieven een extra verdienmodel bieden. Zodra de salderingsregeling verdwijnt kan het vervolgens zoveel mogelijk het eigen verbruik van de opgewekte energie vergroten. “Inmiddels bieden we deze oplossing al aan voor nieuwe klanten, maar we zijn inmiddels compatibel met tientallen verschillende merken. Hierdoor kunnen we ook bestaande installaties gaan bedienen die niet door ons zijn geïnstalleerd.”

Een nieuwe kijk op energie

“Ons doel is dat klanten zo weinig mogelijk geld uitgeven aan energie. Dat is het volstrekt tegenovergestelde van het belang van de gevestigde energiebedrijven. De Soly Brain en daarbij af te sluiten dynamische energiecontract gaat hierin een belangrijke rol spelen. Op basis van de data van de klant presenteren wij meer dan 200 maatregelen die kunnen leiden tot een zo hoog mogelijke energiebesparing”, aldus Van der Meulen. Op deze wijze beoogt het bedrijf miljoenen mensen aan te kunnen laten sluiten op het platform en in de toekomst deze apparaten ook aan te sturen om zo het energienet te balanceren.

De verwachting is dat deze oplossing later dit jaar live gaat. Geïnteresseerden consumenten kunnen zich al melden via de website van Soly. Ook installateurs die deze oplossing zelf willen aanbieden aan hun klanten kunnen hun gegevens achterlaten.