Niels van Geenhuizen is op 13 februari benoemd tot Manager Duurzaamheid bij Total Care B.V. Deze nieuwe functie sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van CSU (schoonmaak), Tzorg (thuiszorg) en Zizo (particuliere schoonmaak- en gemaksdiensten), de drie bedrijven die onder Total Care B.V. vallen. De bedrijven willen bijdragen aan een schonere en gelukkigere toekomst. Duurzaamheid is daarbij van het grootste belang.

Total Care B.V. wil duurzaamheid binnen de drie bedrijven naar een hoger niveau tillen. Om dat doel te realiseren worden er nieuwe doelstellingen en een nieuw duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Een Manager Duurzaamheid moet dat proces in goede banen gaan leiden en ervoor zorgen dat de bedrijven koploper blijven op het gebied van duurzaamheid, milieu en gezondheid.

Van Geenhuizen heeft jarenlange ervaring in duurzaamheid gerelateerde functies bij onder andere Coalitie Anders Reizen, Arcadis en SKAO/CO₂-Prestatieladder. Hij brengt vanuit die rollen veel kennis en expertise met zich mee naar Total Care B.V. Daarnaast speelt duurzaamheid ook privé een belangrijke rol voor hem, zoals blijkt uit zijn duurzaam verbouwde woning.

Scherper, slimmer, schoner

“Duurzaamheid is altijd al prioriteit geweest voor ons. Het aanstellen van Niels van Geenhuizen als Manager Duurzaamheid is voor ons een logische vervolgstap op alles dat we al gedaan hebben”, zegt John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur van Total Care B.V. “Duurzaamheid raakt veel maatschappelijke aspecten, ook binnen onze bedrijven en bij onze klanten en partners. Met onze duurzaamheidsambities geven we de 28.000 gezinnen van onze medewerkers een toekomst. Samen met Niels willen we nog meer bewustzijn creëren en nog sneller stappen zetten. Zo kunnen we zowel intern als extern en kwalitatief als kwantitatief meer impact maken. Ik kijk ernaar uit om zijn visie op duurzaamheid met betrekking op ons bedrijf te zien. Met zijn ervaring en passie ben ik er zeker van dat het een groot succes wordt.”

Niels van Geenhuizen: “Total Care B.V. is een maatschappelijke georiënteerde organisatie die meerwaarde wil bieden aan medewerkers, klanten en de maatschappij. De cultuur van een familiebedrijf waar mensen het belangrijkste kapitaal zijn past bij mij. Ik wil met ‘ons’ bedrijf graag koploper zijn op duurzaamheidsgebied en positieve impact maken op de maatschappij. Ik ben druk bezig met het verkennen van bestaande duurzame initiatieven om daarop verder te bouwen en dat moet niet blijven hangen in plannen maken. We willen experimenteren en vooruitgang boeken. Dat doe ik samen met mijn collega’s. We zijn samen de duurzame definitie voor CSU, Tzorg en Zizo aan het vormgeven en invullen. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar: zonder wrijving geen glans. Ik kan niet wachten om verder te werken aan deze gedetailleerde strategie en van daaruit te komen tot verduurzaamde producten en diensten voor onze klanten en cliënten. Klaar voor duurzame actie en inspiratie!”