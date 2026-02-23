NHL Stenden Hogeschool heeft na een aanbestedingstraject opnieuw gekozen voor samenwerking met Omrin voor de inzameling en verwerking van afvalstromen. Opvallend is de manier waarop de selectie tot stand kwam: niet uitsluitend op basis van prijs en uitvoering, maar op gedeelde visie, innovatiekracht en langetermijnambities. De hogeschool hanteerde een aanbestedingsaanpak waarbij samenwerking, duurzaamheid en toekomstbestendigheid leidend waren. Daarmee positioneert NHL Stenden afvalverwerking nadrukkelijk als onderdeel van een bredere circulaire strategie.

Hoogwaardige nascheiding en grondstofterugwinning

Binnen de samenwerking staat hoogwaardige nascheiding centraal. Omrin beschikt over geavanceerde scheidingsinstallaties waarmee een groot deel van de waardevolle grondstoffen uit het restafval wordt teruggewonnen. Daarmee wordt de circulariteit van de afvalketen vergroot en krijgt restafval een nieuwe functie als grondstofbron. Door deze aanpak ontwikkelt de rol van afvalverwerker zich nadrukkelijk tot grondstoffenpartner.

Onderwijs en bedrijfsvoering verbonden

Volgens NHL Stenden gaat de samenwerking verder dan facilitaire dienstverlening. De campus fungeert als praktijkomgeving waar duurzame bedrijfsvoering, onderwijs en innovatie elkaar versterken. Daarmee onderstreept de hogeschool haar voorbeeldrol binnen het hoger onderwijs op het gebied van circulaire inkoop en ketensamenwerking.

Foto: NHL Stenden