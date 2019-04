New York Pizza biedt mineraalwater in kartonnen pakjes van Tetra Pak

New York Pizza – de grootste pizzaketen van Nederland – heeft besloten afscheid te nemen van plastic flesjes en te kiezen voor karton voor mineraalwater. In alle 202 vestigingen wordt mineraalwater voortaan aangeboden in Tetra Pak’s Tetra Prisma® Aseptic 500ml kartonnen pakjes.

New York Pizza is de eerste food-onderneming in ons land die deze switch maakt. De keuze om mineraalwater te verkopen in kartonnen pakjes is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie New York Pizza, die erop gericht is om de hoeveelheid plastic in de verpakkingen van haar producten te verminderen.Gilles Tisserand, Tetra Pak’s marketing director in de Benelux en Frankrijk: “We zijn erg trots dat we kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van New York Pizza. De onderneming heeft een enorm bereik en een loyale klantenkring.

Het is dan ook een uitstekende partner.” Philippe Vorst, CEO van New York Pizza: “Het is één van onze primaire doelstellingen om een duurzamer bedrijf te worden. De switch naar Tetra Pak’s verpakkingsoplossing voor mineraalwater maakt echt een verschil. Voor ons is het een belangrijke stap in het leveren van een positieve bijdrage aan de planeet.”

Volledig recyclebaar pakje

De Tetra Prisma® Aseptic 500ml is uitgerust met een zogenaamde StreamCap. Door de prismavorm van het pakje is het eenvoudig vast te houden en makkelijk voor on-the-go gebruik. Het is voor 75% gemaakt van FSC®-gecertificeerd karton, een hernieuwbare grondstof. De aanduiding FSC® betekent dat de bossen waar het karton haar oorsprong heeft op duurzame wijze worden gemanaged vanuit economisch, milieutechnisch en sociaal perspectief. De Tetra Prisma® bevat 20% plastic en 5% aluminium. Het kartonnen pakje is volledig te recyclen. Het gebruikte pakje wordt samen met de plastic verpakkingen ingezameld. Na sortering worden in een papierfabriek de papiervezels eruit gehaald om nieuwe papieren producten van te maken. Het plastic en aluminium dat overblijft, ook wel polyal genoemd, wordt op haar beurt in speciale fabrieken tot een nieuwe grondstof omgezet die kan worden ingezet in de plasticindustrie.