Het stroomnet in de provincie Utrecht is overvol. Het netbewust laden van elektrische auto’s kan de druk verlagen en bijdragen aan een efficiënter gebruik van het net, waardoor ruimte ontstaat. Dat kan door de laadsnelheid te verdelen over de tijd. Dit betekent langzamer laden tijdens de stroompiek en sneller laden in de daluren. Stedin slaat hiervoor de handen ineen met de acht grootste laadpaalexploitanten in de provincie Utrecht: Allego, CityCharging, Equans, LomboXnet, Park&Charge, TotalEnergies, Ubitricity en Vattenfall.

De netbeheerder start de samenwerking met de eerste zeven laadpaalexploitanten al in de wintermaanden december 2025 en januari en februari 2026. Dan beperkt Stedin de beschikbare netcapaciteit voor de publieke laadpalen op weekdagen van 16.00 uur tot 21.00 uur – de stroompiek – en wordt er minder snel geladen. Zo wordt het stroomnet ontlast, terwijl de laadzekerheid geborgd blijft. In de meeste gevallen is de auto de volgende ochtend gewoon opgeladen, afhankelijk van de auto, batterijstatus en laadsessie.

Netbewust laden om stroompieken te ontlasten, laadzekerheid blijft gegarandeerd

Het dempen en vermijden van pieken – flexibel gedrag – draagt bij aan een betrouwbaar net en het verlagen van de kans op stroomstoringen. Bij netbewust laden wordt het opladen van de auto anders verdeeld over de tijd, zonder dat dit invloed heeft op de laadkosten. De laadpaalexploitanten maken hun systemen hiervoor beschikbaar en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een efficiënter gebruik van het net.

Door de inzet van slimme software zorgen ze er bovendien voor dat de elektrische rijder zo min mogelijk merkt van het netbewust laden . Zodra de piek op het stroomnet voorbij is, laadt de auto weer op volle snelheid op. Netbewust laden draagt daarmee bij aan een flexibeler energiesysteem en op termijn kunnen elektrische auto’s zelfs helpen om stroom terug te leveren aan het net (Vehicle-to-Grid).

Met slimme sturing net in balans houden

Er wordt gestart met alle publieke laadpalen die op afstand bestuurd kunnen worden door de laadpaalexploitant. Dat zijn er vandaag de dag ruim 3.000 in de provincie Utrecht. Deze laadpalen hebben een piekbelasting die vergelijkbaar is met het stroomverbruik van ongeveer 10.000 jaren ’50 woningen. Dankzij slimme sturing kunnen de laadpalen echter helpen om het stroomnet in balans te houden en overbelasting te voorkomen.

Optimaliseren met ‘dynamisch stuursignaal’

Komende winter staat voor de acht laadpaalexploitanten, ElaadNL, de gemeente Utrecht, concessiehouder MRA-Elektrisch en Stedin in het teken van zoveel mogelijk ervaring opdoen met netbewust laden in de dagelijkse praktijk, evalueren en bijsturen waar nodig. Ook wordt onderzocht hoe netbewust laden kan worden geoptimaliseerd met een ‘dynamisch stuursignaal’ dat gebaseerd is op de werkelijke netbelasting op een specifiek moment. De laadsnelheid wordt dan automatisch aangepast aan de tijd waarop het stroomnet overbelast raakt. Dit principe wordt door sommige laadpaalexploitanten nu al toegepast, zoals in de gemeente Utrecht, waarbij de elektrische rijder kan profiteren van lagere laadtarieven.

De ervaringen van dit jaar zijn essentieel om netbewust laden volgend jaar effectief in te zetten en afspraken te maken tussen de laadpaalexploitanten en de netbeheerder voor de volgende jaren. Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij Stedin: “We zijn erg blij dat het gelukt is om samen met de laadpaalexploitanten deze stap te zetten om concrete praktijkervaring op te doen. Dit is het jaar waarin we nog samen kunnen leren, voordat netbewust laden noodzaak en onvermijdelijk is. De volgende winter, in het najaar van 2026, zullen we deze maatregel in de provincie Utrecht namelijk keihard nodig hebben om het net te ontlasten en veilig en betrouwbaar te houden.”

Netbewust laden één van tien maatregelen

Netbewust laden is één van de tien maatregelen die Stedin toepast om het overvolle stroomnet in de provincie Utrecht betrouwbaar te houden. De inzet van alle maatregelen is nodig om tot en met het jaar 2033 – wanneer het net verzwaard is – de hoeveelheid van 320 MW aan flexibel vermogen te realiseren die nodig is in Utrecht.

Met het aantal laadpalen dat er komende jaren bijgeplaatst gaat worden in de provincie Utrecht verwacht Stedin dat netbewust laden voor circa 25% kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan netcapaciteit. Daarbij zal flexibel stroomgebruik – ook in de toekomst – onderdeel blijven van het nieuwe energiesysteem dat gebaseerd is op duurzame bronnen zoals zon en wind. Ook consumenten kunnen hieraan hun steentje bijdragen door hun stroomverbruik, waar mogelijk, te verplaatsen naar rustiger momenten.