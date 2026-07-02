Met een toenemend aantal regio’s waar het stroomnet inmiddels vol zit en nieuwe aansluitingen op de wachtlijst belanden, kan netbewust laden het verschil maken. Door elektrische auto’s buiten de avondpiek op te laden, kan de piekbelasting op het Nederlandse stroomnet op het drukste moment van de dag met 673 MW (Megawatt) dalen. Dit staat gelijk aan het vermogen dat zo’n 841.400 huishoudens vragen tijdens piekuren. Dit blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens en laadpuntbeheerder PowerD (voorheen Groendus Laadoplossingen).

Vooral tijdens de avondpiek – tussen 16:00 en 21:00 uur – loopt ons stroomnet steeds vaker tegen zijn grenzen aan. Juist in deze uren wordt nog een aanzienlijk deel van de elektrische auto’s opgeladen. Een betere spreiding van het energieverbruik over de dag is daarom wenselijk. Het opladen van elektrische auto’s leent zich hier goed voor, doordat het laadmoment in veel gevallen flexibel ingepland kan worden.

“Met een paar simpele aanpassingen in ons gedrag kan de elektrische auto onderdeel zijn van de oplossing, in plaats van het probleem”, stelt Corinne Vonk, CSR Manager van Ayvens Nederland. “Veel laadmomenten hangen samen met routines. Bestuurders laden hun auto vaak direct na werk op, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Daar ligt dus een grote kans.”

Elektrische auto als hulpmiddel om het stroomnet te ontlasten

Juist vanwege het feit dat elektrisch rijden de totale vraag naar stroom vergroot, kan de elektrische auto een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing voor netcongestie. Een groot deel van de laadsessies hoeft namelijk niet direct plaats te vinden. Auto’s staan vaak meerdere uren stil, terwijl het daadwerkelijke laden maar een deel van die tijd nodig is. Door het laadmoment te verschuiven naar momenten met meer ruimte op het net, kan de druk tijdens de avondpiek worden verlaagd zonder dat bestuurders daar veel van merken.

Gemiddeld vragen elektrische auto’s tijdens piekuren 0,78kW van het stroomnet. Inmiddels telt Nederland 863.000 thuislaadpunten. Dit betekent dat de pieklast op het net met 673 MW kan dalen, wanneer het laden volledig naar daluren verschuift. “Als laadpuntbeheerder hebben we het vermogen om laadverbruik te kunnen sturen”, aldus Lucien Joppe, Product & Technology Director bij PowerD. “Gezamenlijk met andere partijen in de markt dragen we de verantwoordelijkheid om daarin ook het verschil te maken voor het stroomnet.”

De kansen van netbewust laden

Uit analyses van laadpuntbeheerder PowerD, partner van Ayvens, blijkt dat 32% van het totale volume tussen 16.00 en 21.00 uur wordt geladen. Dit is gebaseerd op de data van ongeveer 10.000 laadpunten en komt overeen met eerder onderzoek van Ayvens over laden tijdens piekuren door leaserijders. Niet alleen het verbruik, maar vooral het gevraagde vermogen vormt een probleem voor het stroomnet. Een gemiddelde laadsessie van 26 kWh vraagt gedurende 2,5 uur 11kW van het net. Een gemiddeld huishouden vraagt ongeveer 0,8 kW tijdens piekuren. Door niet direct om 17:00 uur in te pluggen, creëert één leaserijder dus ruimte op het net voor ongeveer 14 huishoudens.

Netbewust laden automatisch instellen

Ayvens en PowerD hebben een eerste stap gezet met de introductie van de ‘Netbewust Laden’- functie in de laadapp van Ayvens. Zo kunnen leaserijders automatisch hun auto buiten de piekuren laden. Volgens Vonk is dit een belangrijke stap om elektrische auto’s slimmer in te zetten binnen het energiesysteem. “We kijken nu hoe we deze functie verder kunnen doorontwikkelen, zodat netbewust laden nog makkelijker en toegankelijker wordt voor onze leaserijders en we de druk op het net verder kunnen verlagen.”