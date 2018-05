Nestlé wil uiterlijk in 2025 haar verpakkingen voor 100% recyclen of hergebruiken

Nestlé heeft onlangs bekendgemaakt dat het haar ambitie is om al haar verpakkingen uiterlijk in 2025 geschikt te maken voor recycling of hergebruik. In haar visie mag geen enkele verpakking, inclusief plastic, meer eindigen op de afvalhoop of als vuilnis. Nestlé is overtuigd van de dringende noodzaak om de invloed van verpakkingen op het milieu te minimaliseren.

Nestlé’s CEO Mark Schneider: “Plastic afval is een van de grootste problemen bij duurzaamheid waarmee de wereld heden ten dage te maken heeft. Dat aanpakken vraagt om een gezamenlijke benadering. Wij committeren ons aan het vinden van verbeterde oplossingen om verpakkingen te reduceren, te hergebruiken en te recyclen. Onze ambitie is om in 2025 100% van onze verpakkingen te kunnen recyclen en hergebruiken.”

Het bedrijf richt zich op drie kerngebieden: plastic dat niet kan worden gerecycled uitbannen; het gebruik van plastic dat betere recyclingresultaten heeft aanmoedigen; ingewikkelde combinaties van verpakkingsmateriaal uitbannen of veranderen.

Nestlé erkent de noodzaak om een circulaire economie te ontwikkelen en verplicht zich tot:

Het spelen van een actieve rol in de ontwikkeling van goed functionerende, sorterende en recyclende programma’s in alle landen waar we actief zijn.

Het werken met waardevolle toeleveranciers en industriële associaties om andere verpakkingsoplossingen te onderzoeken die het gebruik van plastic verminderen, recycling faciliteren en nieuwe benaderingen ontwikkelen om plastic afval uit te bannen.

Het voorzien van onze plastic productverpakkingen van etiketten met recyclinginformatie om onze klanten te helpen om die op de correcte manier weg te gooien.

Het promoten van een markt voor gerecycled plastic door een steeds groter aandeel gerecycled plastic in onze verpakkingen te gebruiken, inclusief 25% gerecycled materiaal in 2025 in PET-flessen in Europa.

Voorkomen dat verpakkingsmateriaal eindigt als afval, ook in zeeën, oceanen en waterwegen, is een van de sleutelredenen achter de plechtige belofte van Nestlé.

Lid van het Europees Parlement Gesine Meissner:

“De beloftes van Nestlé zijn de juiste stap op het juiste moment. Gezien de uitdaging van plastic afval en vervuiling op het land, maar ook in de oceaan, hebben we een uitgebreide en wereldwijde aanpak nodig van de industrie, politici en consumenten. De ambitie van 100% gerecyclede of herbruikbare verpakkingen in 2025 zal helpen om het probleem van plastic afval aan te pakken en het doel om zich te engageren in de ontwikkeling van infrastructuur is cruciaal omdat we wereldwijd moeten handelen.”