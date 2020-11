Neste en DSM kondigen een strategische samenwerking aan om hoogwaardige materialen te maken uit duurzame grondstoffen

Royal DSM, een wereldwijd, op wetenschap gebaseerd bedrijf dat zich specialiseert in voeding, gezondheid en duurzaam leven, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerking aangaat met Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en een baanbrekende leverancier van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor de chemische sector, om de productie van hoogwaardige polymeren mogelijk te maken. Zo kunnen DSM en haar klanten de ecologische voetafdruk van hun eigen producten reduceren en tegelijk de transitie naar een circulaire economie versnellen.

Met deze nieuwe strategische samenwerking zal DSM Engineering Materials op korte termijn enkele duizenden tonnen fossiele grondstoffen vervangen door grondstoffen vervaardigd uit gerecycled plasticafval en/of 100% biobased koolwaterstoffen voor de productie van haar portfolio van hoogwaardige polymeren. Deze polymeren worden bijvoorbeeld gebruikt in de automobiel-, elektronica- en verpakkingsindustrie.

Neste produceert haar biobased koolwaterstof producten volledig uit hernieuwbare grondstoffen, zoals afval, rest oliën en vetten. Voor de productie van grondstoffen uit gerecycled plastic richt Neste zich op plastic dat niet mechanisch kan worden gerecycled en in het verleden werd verbrand of naar vuilstortplaatsen werd gebracht.

Aangezien de Neste producten fossiele grondstoffen een-op-een kunnen vervangen, zijn ze geschikt voor gebruik in bestaande polymeer productie-infrastructuren. Zo kan DSM duurzamere polymeren fabriceren met een constant hoogwaardige kwaliteit zonder haar bestaande processen te hoeven wijzigen.

Alle chemisch gerecyclede en biobased materialen in de waardeketen hebben de wereldwijd erkende ISCC Plus-certificering en hoeven niet opnieuw te worden gekwalificeerd.

De nieuwe strategische samenwerking onderstreept het sterke engagement van beide partners voor een circulaire economie. Gezamenlijk met andere spelers in de waardeketen zullen zij voorzien in de groeiende vraag van consumenten, de samenleving en wetgevende instanties naar duurzame circulaire oplossingen.

Shruti Singhal, President DSM Engineering Materials: “Al jaren leveren we tastbare bewijzen van onze toewijding op het vlak van duurzaamheid. We zijn van plan onze voetafdruk nog verder in te perken en tegen 2030 zijn we `voor ons bestaande portfolio volledig overgeschakeld op biobased en/of gerecyclede alternatieven. Samen met onze upstreampartner Neste en andere partners uit de waardeketen zijn we klaar om onze sector te stimuleren, duurzame kansen te grijpen en onze missie ‘Creating brighter lives for all’ waar te maken.”

Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals van Neste: “Neste en DSM zijn koplopers in het aanbieden van duurzame oplossingen. Beide bedrijven begrijpen hoe belangrijk het is om een gezondere toekomst voor onze kinderen te creëren. Neste is zeer verheugd met deze samenwerking. Samen kunnen we de chemische sector verder ontwikkelen in de richting van een duurzamere, circulaire economie. Het is fantastisch om te zien hoe DSM doormiddel van onze 100% biobased en op gerecycled plastic gebaseerde producten hoogwaardige polymeren kan produceren die een veel kleinere ecologische voetafdruk hebben.”