Nele Van Damme (co-CEO van Upgrade Estate) en Bruno Van Steenberghe (managing director van Kalani-Home) werden afgelopen week (24 februari) verkozen tot Sustainability Professionals 2022 in België. De prijs bekroont de inzet van professionals in hun bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Het event vond plaats in Brussel, bij VBO FEB. De wedstrijd is een initiatief van de vzw Time4Society en VBO FEB.

De awards zijn het sluitstuk van een selectieprocedure die van start ging in november 2021. De jury onder covoorzitterschap van Fons Leroy (voorzitter van Het Beroepenhuis, GTB Vlaanderen en Vlajo) en Monica De Jonghe (directeur-generaal van het VBO en Executive Manager van het Competentiecentrum ‘Werk en Sociale Zekerheid’), koos uit de lijst van 240 professionals 6 genomineerden. Daarbij hield ze rekening met de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s). De zes finalisten spelen in hun bedrijf een sleutelrol op het gebied van duurzaamheid.

De aanwezigen op het evenement konden hun definitieve stem uitbrengen, na een online stemming met 5680 deelnemers. Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate, haalde het van Anne Lenaerts, directeur communicatie NNOF, en Frank Vandenborre, group sustainability director bij Ageas. Aan Franstalige zijde haalde Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home, het van Caroline Gastaud, sustainability manager Ikea, en Ann Nachtergaele, sustainability coördinator Fevia.

De winnaars konden hun geluk niet op:

Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate en Sustainability Professional 2022 (Nederlandstalig): “Dat ik deze award op mijn bureau kan zetten maakt me erg blij. De spanning was te snijden, ik stond te trillen op mijn benen. Want de andere finalisten waren ook heel sterk. Deze erkenning is heel waardevol. Voor mezelf, voor mijn co-CEO en voor al onze medewerkers die onze waarden elke dag mee vertalen naar concrete duurzame acties. Deze award geeft onze motivatie een boost en bevestigt dat we goed bezig zijn. Wat ik als Sustainability Professional wil doen? Anderen inspireren en duidelijk maken dat je met heel kleine stapjes ook een verschil kan maken. Met een achterliggend langetermijnplan kan dat niet mislopen.”

Upgrade Estate voorziet en beheert duurzame huisvesting voor studenten, jonge professionals en kmo’s. Duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde zijn geïntegreerd in al hun activiteiten. Bedrijven kunnen én moeten het verschil maken. In 2021 introduceerden ze een duurzaamheidscharter en legden ze de basis van een Net-Zero 2035 klimaatplan. Daarmee willen ze hun operationele processen en de opwaartse waardeketen decarboniseren.

Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home en Sustainabiliy Professional 2022 (Franstalig): “Ik ben blij, verrast en dankbaar dat ik gewonnen heb. De andere finalisten waren van een zwaar kaliber. Dit is een erg mooie erkenning, zowel voor mezelf als voor ons hele team. We leven in een tijd waarin duurzaamheid echt cruciaal wordt. Als winnaar wil ik een waardige ambassadeur zijn. Het zou geweldig zijn dat ik anderen kan inspireren om een positieve impact te creëren. Ik wens iedereen te bedanken die me gesteund heeft: mijn vrienden, mijn familie, de juryleden, onze klanten, en iedereen die op mij gestemd heeft. En niet te vergeten: de nog steeds anonieme persoon die me voor deze wedstrijd heeft genomineerd (lacht).”

Bij Kalani-Home maken ze 100% biologisch & ethisch huislinnen. In 2021 hebben ze hun stokpaardje, de zorgplicht, op grote schaal geconcretiseerd. Bruno was een drijvende kracht achter een denktank die bestaat uit uiteenlopende bedrijven. Het resultaat was een brief aan de Belgische regering met een pleidooi om de zorgplicht wettelijk vast te leggen. Zo wordt ieder bedrijf genoodzaakt hun verantwoordelijkheid op te nemen voor milieu- en mensenrechten in toeleveringsketens.

Ook de award voor Sustainability Pioneer 2022 werd uitgereikt. Die gaat naar een starter die op inspirerende wijze een toonaangevend project op gebied van duurzaamheid heeft opgezet. In de categorie Nederlandstalig is dit Cédric Vanhoeck, executive lead en co-founder van Resortecs. Hij haalde het van Bart De Bondt, CEO van Youthstart Belgium en Thomas de Groote, oprichter en CEO van River Cleanup vzw. In de categorie Franstalig ging de titel naar Cécile Van De Weerdt, coördinator van Green Office van de Universiteit van Luik. Zij haalde het van Mencia Sanchez-Merlo y Bochkoltz, medeoprichter en directeur van Cool@School vzw, en Dimitri Verboomen, directeur van Bibliotheken Zonder Grenzen vzw.

Nathalie Bekx, CEO van Time4Society: “Time4Society organiseert maatschappelijke teambuildings en doet aan duurzaamheidscoaching. In de vele gesprekken met ondernemers, bleek dat zij vooral behoefte hebben aan rolmodellen. Wat kunnen we van andere bedrijven leren op gebied van duurzaamheid. Vandaar deze verkiezing, nu reeds voor de zevende maal. Dit jaar hadden we 276 nominaties en steeds sterkere kandidaten.”

“Duurzaamheid wordt het nieuwe normaal”, voegt CEO van VBO Pieter Timmermans daaraan toe. “De Sustainability Professionals zijn een belangrijk initiatief voor het bedrijfsleven, want het helpt, inspireert en ondersteunt ondernemers die positieve en duurzame meerwaarde creëren. De winnaars van de Sustainability Professionals zijn het levende bewijs dat duurzaamheid de rode draad is op vlak van groei en welvaart. Bedrijven zijn essentiële schakels in de transitie naar een duurzamere samenleving.”

Foto: Luc Hilderson