Nederlandse whisky start-up wint gouden duurzaamheidsmedaille in Hongkong

Het Nederlandse bedrijf Bus Whisky is tijdens de Global Green Awards in Hongkong beloond met een gouden duurzaamheidsmedaille. Eind 2019 werd Bus Whisky succesvol gelanceerd als nieuw Nederlands whiskylabel. In amper drie jaar tijd groeide de Brabantse whisky start-up uit tot de tweede whiskyproducent van Nederland.

Dennis Hurkmans en Ezra Leeger zijn eigenaren van de Loosbroekse whiskystoker. Hun single malt werd tijdens de Global Green Awards bekroond met een gouden duurzaamheidsmedaille. Ze zijn apetrots. “We hebben er samen met al onze mensen keihard aan gewerkt om het duurzaamste whiskylabel ter wereld te worden, deze gouden plak is de kroon op ons werk”.

Duurzaamste whisky ter wereld

Bus Whisky is de meest duurzame whiskystokerij van Nederland, de productie is vrijwel helemaal circulair. Hurkmans: “Onze circulaire boerderijstokerij werkt met gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt”. De whiskystokers maken ‘single estate whisky’ wat betekent dat ze hun eigen brouwgerst telen. Ze gebruiken daarbij geen kunstmest of pesticiden en ze investeren in biodiversiteit en regeneratieve landbouw op hun akkers.

Hurkmans vertelt: “We werken met zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en al onze auto’s zijn elektrisch. Verder maken we biologisch afbreekbare bouwmateriaal van onze bierbostel en hergebruiken de volledige restwarmte van de whiskystokerij”. De uitzonderlijk hoge score op al deze onderdelen bracht Bus naast een gouden plak als enige whisky ter wereld ook een speciale vermelding in de ‘Winter 2021 special mentions’, samen met grote wereldspelers zoals het Franse Rémy Martin en het Noorse Feddie Distillery.

Algenreactor voeden

Is er nog wel wat te verbeteren bij Bus Whisky op het gebied van duurzaamheid? Zeker wel, aldus Hurkmans en Leeger. “Zo willen we de CO2 die vrijkomt bij de vergisting gaan afvangen om daar een algenreactor mee te voeden.” Maar meest enthousiast is Hurkmans over zijn laatste nieuwe plan. “Om whisky te maken brouw je eerst in feite een bier zonder hop, waar je dan de alcohol uithaalt, maar de rest weggooit. Maar wat hou je nou eigenlijk over als je goed nadenkt? Precies, alcoholvrij bier! Dan wordt dat dus weer de volgende stap waarin we uit deze reststroom weer een mooie nieuwe lijn met alcoholvrije bieren gaan maken.”

Betere businesscase

Op de vraag of al die investeringen in duurzaamheid zich ook uitbetalen is Hurkmans duidelijk: “Onze missie is om de duurzaamste whisky ter wereld te maken en onze mensen vinden het gewoon een sport om steeds opnieuw te kijken wat nog duurzamer kan. Dat heeft niet met geld te maken. Maar het leuke is dat duurzaamheid ook vaak leidt tot besparingen en uiteindelijk dus ook tot een betere businesscase.”

De Global Green Award is ’s werelds meest toonaangevende duurzaamheidsaward voor luxe drankenmerken en eerder door CNN uitgeroepen tot ‘meest invloedrijke drankcompetitie ter wereld’. Bus Whisky won naast goud in Hongkong in 2021 ook al medailles bij de London Spirits Competition in London (zilver) en de USA Spirits Ratings in San Francisco (brons).