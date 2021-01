Nederlandse Waterschapsbank richt NWB Waterinnovatiefonds op voor duurzaamheidsprojecten

Evita Zorg is opzoek naar een pragmatische #toezichthouder met #financiele kennis. #thuiszorg #denhaag #zorg #mvo evitazorg.nl/over-evita-zor…

🖤❤️𝗦𝘁𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝘀𝗶𝗼𝗿𝟰𝗔𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣! 2020 was een turbulent en onzeker jaar, desondanks hebben wij door de inzet van iedereen een geslaagd jaar weten te realiseren! 🔗 bit.ly/3bHhEVD 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #sroi pic.twitter.com/3l689qfmJa

Tussen 2004 & 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika 43 miljoen hectare natuur vernietigd: 10x NL. Dat blijkt uit het net gepubliceerde overzichtsrapport #Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world van @wnfnederland bit.ly/3nLqkNj #ontbossing #mvo twitter.com/wnfnederland/s…

De grootste koffiebedrijven ter wereld doen te weinig om koffieboeren en het milieu te beschermen. Dat blijkt uit de nieuwe Koffiebarometer, een rapport van @OxfamFairTrade, @Solidaridadnetw, @hivos en @ConservationOrg. ow.ly/5Ach50D9f0p #MVO #duurzameproductieenconsumptie pic.twitter.com/gAcigwCDtQ

#webinar - Wil jij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (#MVO) in #SriLanka? Neem dan deel aan het gratis webinar 'Responsible Business Conduct (RBC): adding value to your' op 26 januari van 09.30 tot 11.30 uur. rvo.smh.re/IYb

@mthld @trouw Inderdaad. #Duurzame #inkooppraktijken @HEMA zijn het allerminst. Wel gebrek aan #MVO en #ketenverantwoordelijkheid voor #mensenrechten. De leverancier en de mensen die in de fabriek werken betalen het prijskaartje van deze pandemie in landen zonder NOW, TVL & voorraadvergoeding

Bij #Enexis Groep staat #duurzaamheid en #MVO hoog in het vaandel. We dragen proactief bij aan de #verduurzaming van de #energievoorziening van onze #klanten, onze bedrijfsvoering en aan een aantal wereldwijde duurzame #ontwikkelingsdoelen! Lees meer: enexisgroep.nl/over-ons/mvo/ pic.twitter.com/yHcNoTdH9l

Nu we steeds meer thuis moeten werken kiest men steeds vaker voor gerefurbished laptops van Copiatek. Betaalbaar, duurzaam en sociaal. #mvo #hergebruik #duurzaam #circulair #mkbnederland #vnoncw #onderwijs #overheid #gezondheidszorg #bedrijfsleven #sociaa…lnkd.in/eyu6UTT

wordt gestimuleerd daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. Daarnaast heeft Eikk Onderwijsgroep, waar Lindenhaeghe Opleidingen onderdeel van uitmaakt, het afgelopen jaar het ISO 27001 certificaat behaald. Een mooie prestatie. #mvo #ontwikkeling #medewerkers #lindenhaeghe

youtu.be/zAFrRBub8Xs Wij doen mee aan de verkiezing voor minister van de nieuwe economie. We willen samen op weg naar een duurzaam 2030. Alleen ben je snel, samen kom je verder. Doe jij mee? Want iedereen is nodig bij deze transitie. #MinvdNE #mvo #minister #waterschappen

Lees hier waarom Lazize Verandabouw, @EbbersSA @ReonAannemers en @LabanTuin partner worden van @PresentBhorst: facebook.com/PresentBronckh… Iets voor uw bedrijf? #presentvoorjou #mvo #mbo #samensterkvoordeachterhoek pic.twitter.com/PwezbP6IVC

