Op 9 juni reist een team van de Nederlandse start-up Hack The Planet af naar het Amazone-regenwoud om met AI-camera’s illegale houtkap te stoppen. Uitvinders Tim van Deursen en Thijs Suijten gaan samen met de internationale non-profit organisatie Treesistance het slimme camerasysteem ‘InstantDetect’ langs cruciale toegangswegen plaatsen. De camera’s kunnen verdachte praktijken herkennen en sturen via satelliet direct foto’s naar de lokale inheemse stam.

De inheemse Borarí-stam, dat de officiële concessies van het gebied heeft teruggekregen, beschermt zijn eigen leefgebied met ‘forest-guardians’, speciaal opgezette boswachtersgroepen die in de regio patrouilleren. Die patrouilles komen in de praktijk vaak te laat aan bij plekken waar ontbossing plaatsvindt. Tegen de tijd dat illegale houtkappers worden gesignaleerd, zijn er vaak al hele stukken oerwoud gekapt. Met de inzet van slimme technologie wordt dit proces nu een halt toe geroepen.

Real-time waarschuwingen dankzij kunstmatige intelligentie

Het project omvat de strategische plaatsing van acht InstantDetect-camera’s op cruciale toegangswegen die door illegale houtkappers worden gebruikt. De camera’s werken op basis van bewegingsdetectie en maken gebruik van kunstmatige intelligentie om verdachte voertuigen, zoals vrachtwagens, direct te herkennen. Zodra er activiteit wordt waargenomen, stuurt het systeem via een lokaal basisstation en satellietverbinding een real-time melding naar het backend-systeem. Dit vertaalt zich in een geautomatiseerde alert voor de inheemse stam. Dankzij deze instant notificaties kunnen de lokale teams direct en gericht ingrijpen om de indringers op een vreedzame manier te confronteren voordat onomkeerbare schade is aangericht.

Toestemming van het stamhoofd

De reis naar het beschermde gebied kent een bijzondere voorgeschiedenis. Het bekende hoofd van de tribe, Chief Dadá, een gerespecteerd leider en felle beschermer van zijn voorouderlijke gronden, is persoonlijk in Nederland op bezoek geweest bij het team van Hack The Planet. Tijdens dit bezoek heeft hij de impact engineers officieel toestemming gegeven om zijn territorium te betreden en het systeem uit te rollen. Het team van Hack The Planet zal ter plaatse de installatie overzien, live veldtesten uitvoeren en de lokale Treesistance-teams en forest-guardians intensieve hands-on training geven in het onderhoud en de data-interpretatie van het systeem. Zo krijgt de gemeenschap de volledige operationele controle over de technologie die hun leefgebied moet veiligstellen.

Foto: Vlnr. Chief Dada en Tim van Deursen en Thijs Suijten van Hack The-Planet