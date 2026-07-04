Nederlandse start-up Revost onthult voor eerst zijn slimme e-bike fietsenrek ‘Lock and Load’. Dit gebeurt op de Universiteit Twente, waar vanaf nu ook een pilot start. Medewerkers van het Centrum voor Facilitair Management (CFM) zullen het systeem gaan gebruiken voor ritten tussen verschillende locaties op de campus.

De Lock and Load combineert automatisch vergrendelen en opladen van e-bikes in één gebruiksvriendelijk systeem. Gebruikers hoeven hun fiets alleen in het rek te plaatsen, het systeem verzorgt vervolgens automatisch de beveiliging en het opladen. Daarmee wil Revost een einde maken aan het geworstel met losse oplaadkabels en zware kettingsloten, die volgens veel organisaties en e-bike bezitters zorgen voor onnodige handelingen en inefficiënt beheer. De innovatie sluit aan bij de populariteit van de e-bike: in 2025 was 49% van alle verkochte fietsen in Nederland elektrisch, goed voor 73% van de totale omzet in de fietsbranche.

Oorsprong van de Lock and Load

Revost is in 2024 ontstaan in het Entrepreneurial Lab van technology consultancy TMC, een innovatieprogramma waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om eigen technologische ondernemingen te ontwikkelen. Eerder leidde dit programma onder meer tot de ontwikkeling van de Throwabot, een verkenningsrobot die wordt gebruikt bij Defensie. De Lock and Load is de nieuwste innovatie die vanuit het lab richting de markt wordt gebracht. Naast TMC en Universiteit Twente werkt Revost ook samen met regionale organisaties Bazz E-bikes en Novel-T om de innovatie uit te kunnen rollen.

Aan het roer van Revost staan founder Paul Stöver en co-founder Maarten Smit, alumni van de Universiteit Twente en beiden ook nog werkzaam voor TMC. Stöver en Smit zijn zelf frequent fietsers. Tijdens het dagelijkse reizen naar een van de projecten die Stöver uitvoerde voor TMC, ontstond het idee.

Stöver vertelt: “Ik zag dat gebruikers van e-bikes en gewone fietsen vaak aan het worstelen waren met opladers en zware kettingen. Toen dacht ik: dit moet makkelijker kunnen. Daarnaast past het ook goed bij onze visie; we willen zoveel mogelijk mensen overtuigen om de fiets te gebruiken. Door dit soort barrières weg te nemen, maken we dat weer een stukje eenvoudiger. De fiets is en blijft een prachtig vervoersmiddel!”

Gericht op zakelijke markt

De oplossing is ontwikkeld voor organisaties die dagelijks werken met e-bikes, zoals fietsverhuurders, bedrijven met een interne fietsvloot en werkgevers die duurzame mobiliteit voor medewerkers willen stimuleren. Organisaties kunnen hun huidige fietsen blijven gebruiken, omdat de originele opladers behouden blijven en via het rek worden aangesloten. Dit maakt implementatie laagdrempelig en aanvullende investeringen beperkt.

Daarnaast biedt het systeem mogelijkheden voor “staffless” verhuurconcepten en efficiënter fleet management.

Patent aangevraagd, pilot als springplank

Tijdens de pilot zullen medewerkers van het CFM de fietsen gebruiken voor ritten tussen verschillende locaties op de campus. De e-bikes worden beschikbaar gesteld door partner Bazz E-bikes. Voor Revost vormt de pilot een cruciale laatste validatiefase. De oprichters hebben reeds een patent aangevraagd om de Lock and Load te beschermen, en de pilot toetst of de oplossing daadwerkelijk aansluit bij de behoeften van de markt en voldoende meerwaarde biedt voor organisaties die hun fietsvloot efficiënter willen beheren.

De resultaten van de pilot worden gebruikt voor de laatste doorontwikkeling van het product. Bij een succesvolle validatie wil Revost de Lock and Load in 2026 commercieel introduceren, en wordt de zoektocht naar investeerders ingezet.