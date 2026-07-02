Vattenfall InCharge introduceert een nieuwe manier van elektrisch laden die het gebruik van laadpassen en apps overbodig kan maken. Met de dienst ‘Seamless Charging’ start en stopt een laadsessie automatisch zodra een elektrische auto wordt aangesloten op een laadpunt.

Steeds meer elektrische rijders krijgen te maken met verschillende laadpassen, apps en systemen, afhankelijk van het laadnetwerk of automodel. Dat maakt het laadproces vaak complexer dan nodig is. Seamless Charging is ontwikkeld om die stappen te verminderen en laden zo eenvoudig mogelijk te maken.

In Nederland, Zweden en Duitsland hebben de afgelopen maanden meer dan 700 bestuurders de technologie getest. De dienst automatiseert het volledige proces van laden, identificatie en betaling. Nadat gebruikers hun voertuig één keer aan hun account hebben gekoppeld, verloopt het laden volledig automatisch.

“Ik ben blij dat we werken aan dit soort innovaties samen met autofabrikanten. Seamless charging maakt elektrisch laden intuïtief, snel en veilig: inpluggen en laden, zonder passen, apps of gedoe,” zegt Alied Wessels Boer, directeur van Vattenfall InCharge. “Seamless charging maakt elektrisch rijden net zo eenvoudig als tanken – of zelfs eenvoudiger: inpluggen en klaar, zonder apps, passen of gedoe.”

Werkt met veel elektrische auto’s en laadpunten

De oplossing maakt gebruik van voertuigdata via bestaande digitale koppelingen, waardoor de auto automatisch wordt herkend door het laadpunt. Daarbij worden beveiligde industriestandaarden toegepast om gegevens veilig te verwerken. De dienst werkt met zowel reguliere laadpunten (AC) als snelladers (DC) en vereist geen speciale hardware in de auto of laadpaal.

Seamless Charging is ontwikkeld als aanvulling op bestaande oplossingen zoals Plug & Charge. Die technologie werkt alleen op specifiek uitgeruste auto’s en laadpunten. Deze oplossing brengt automatisch laden ook naar veel elektrische auto’s die al rondrijden. Daarmee wordt het voor een grotere groep bestuurders makkelijker om zonder app of laadpas te laden.

Pilot in Nederland en rest van Europa

Tijdens de pilot wordt de dienst getest met verschillende automerken en modellen in Nederland, Zweden en Duitsland. Het gaat onder meer om elektrische voertuigen en plug-in hybrides van Volvo en merken uit de Volkswagen Groep, zoals Volkswagen, Audi, Skoda en Cupra. Ook Tesla-voertuigen worden ondersteund. De verdere uitrol is mede afhankelijk van samenwerking met autofabrikanten, omdat toegang tot voertuigdata nodig is om de dienst breed beschikbaar te maken.

Naast gebruiksgemak biedt het systeem ook voordelen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Doordat er geen fysieke passen of handmatige handelingen nodig zijn, wordt het risico op misbruik en fouten bij het laden verkleind. Tegelijk blijft het mogelijk om terug te vallen op de reguliere laadmethoden wanneer automatisch laden niet beschikbaar is.

Stapsgewijze uitrol vanaf 2026

De dienst is momenteel beschikbaar op geselecteerde laadlocaties en wordt verder geëvalueerd op basis van gebruikerservaringen en technische prestaties. Vattenfall verwacht Seamless Charging stapsgewijs breder beschikbaar te maken vanaf het najaar van 2026.

De ontwikkeling van Seamless Charging vindt plaats in samenwerking met technologiepartner WirelessCar.