Acht innovatieve duurzame start-ups zijn geselecteerd voor de nieuwste editie van de Amazon Sustainability Accelerator, waarmee zij een impuls voor hun bedrijf krijgen. In een op maat gemaakt 10-wekenprogramma krijgen ze toegang tot expertworkshops, mentorschap, €12.000 aan aandelenvrije subsidie en $10.000 aan AWS Active Credits, waarmee zij gebruik kunnen maken van Amazon Web Services om hun bedrijf verder te laten groeien. Het Nederlands bedrijf Zen Running Club produceert hoogwaardige, duurzame hardloopschoenen van plantaardige materialen en is dit jaar één van de acht geselecteerde deelnemers. Vorig jaar nam de Nederlandse duurzame start-up, Terrawaste, een bedrijf gericht op afvalrecycling, deel aan het programma.

Sinds de lancering in 2022 heeft de Amazon Sustainability Accelerator meer dan 40 start-ups in Europa ondersteund met meer dan €1 miljoen aan subsidies en kredieten. Gemiddeld is de verkoop van deze bedrijven met 700% gestegen, goed voor een groei van meer dan €18,7 miljoen.

De acht nieuwe start-ups richten zich op enkele grote wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen zoals circulaire voedselproductie, fast fashion en menstruatieafval.

Zen Running Club trekt een nieuwe generatie van hardlopers aan die presteren willen combineren met duurzaamheid. Hun bekroonde FUTUREOne hardloopschoenen zijn gemaakt van plantaardige materialen zoals eucalyptusvezels en koolzaadolie. De schoen is gemaakt van meer dan 60% bio-gebaseerd schuim en bevat enzymen die de afbraak op stortplaatsen versnellen.

Naast de Nederlandse Zen Running Club nemen zeven andere partijen deel. Zes van de zeven komen uit het Verenigd Koninkrijk: Asan introduceert een herbruikbare menstruatiecup om menstruatiearmoede en tamponafval aan te pakken. Morrow creëert duurzame 'bonenloze' koffie van up-cycled ingrediënten. MYOM verkoopt havermelk premix in recyclebare zakjes om verpakkingsafval en transportemissies te verminderen. Paint Zero maakt op planten gebaseerde verf om toxiciteit en transportemissies te verminderen. ReBorn hergebruikt industrieel afval tot recyclebare huishoudelijke producten. Daarnaast verkoopt ZIG+STAR kinderschoeisel dat verbreed kan worden en bevordert het recycling via een inruilprogramma. Tenslotte produceert Ops Clean, een Franse bedrijf, wasmiddel zonder schadelijke chemicaliën, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd.

“We willen de volgende generatie ambitieuze ondernemers graag ondersteunen,” aldus Justine Mahler, Sustainability Director van Amazon. “De Amazon Sustainability Accelerator helpt oprichters die duurzame producten maken om hun bedrijf verder te laten groeien. Het programma geeft ze de vaardigheden, connecties en het vertrouwen om hun volledige groeipotentieel te benutten. Ik ben verheugd om de oprichters van de start-ups van dit jaar te verwelkomen.”

Foto: Zen Running Club’s FUTUREOne hardloopschoenen zijn gemaakt van plantaardige materialen.

De Amazon Sustainability Accelerator 2024 is een 10-weken programma in samenwerking met EIT Climate-KIC, Europa’s toonaangevende klimaatinnovatiebureau en innovatie en start-up bureau Growth Studio, ontworpen om start-ups te ondersteunen bij het ontwikkelen van meer duurzame consumentenproducten die op korte termijn in de markt worden gezet of onlangs zijn gelanceerd. Start-ups ontmoeten en werken samen met experts in Amazon’s Sustainability teams, nemen deel aan workshops, ontvangen begeleiding en krijgen een op maat gemaakt curriculum om oprichters te helpen bij de uitdagingen die gepaard gaan met het opschalen van een duurzaam bedrijf. Amazon en EIT Climate-KIC zullen de start-ups ook begeleiden via een Climate Impact Assessment waar zij leren hoe ze de klimaatimpact van hun bedrijf kunnen vaststellen, en hoe ze strategieën kunnen formuleren om hun ecologische voetafdruk te verbeteren.

“We zijn enthousiast om onze samenwerking met de Amazon Sustainability Accelerator voort te zetten en start-ups in staat te stellen om niet alleen hun bedrijven op te schalen, maar ook betekenisvolle veranderingen voor de aarde te realiseren. Bij Growth Studio geloven we dat doelgerichte innovatie de sleutel is tot het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, en door onze hands-on begeleiding streven we ernaar oprichters te helpen om gedurfde ideeën om te zetten in impactvolle, duurzame bedrijven,” zegt Rayan Jawad, mede-oprichter van Growth Studio.

Foto: Deelnemers Europese editie Amazon Sustainability Accelerator 2024