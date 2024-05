Tokyu Land Corporation en het Nederlandse bedrijf SolarDuck B.V. (hoofdkantoor in Rotterdam), in samenwerking met Kyocera Communication Systems Corporation, hebben de installatie voltooid van de eerste offshore drijvende fotovoltaïsche zonne-energiecentrale (OFPV) van Japan op het zeeoppervlak in het kader van het het Tokyo Bay eSG Project. Het project is een initiatief van het Tokyo Metropolitan Government’s Policy Planning Bureau.

Het project is een demonstratieproject van de hoofdstedelijke overheid van Tokio en heeft als doel het realiseren van de meest geavanceerde energieopwekking en -transmissie ter wereld te realiseren in het gebied rond de Baai van Tokio. SolarDuck, samen met Everblue Technologies, Inc. werden in november 2022 geselecteerd op het gebied van “geavanceerde hernieuwbare energie” en hebben aan de het demonstratie-project gewerkt. In de loop van boekjaar 2024 zullen de twee bedrijven demonstraties uitvoeren van energieopwekking met OFPV installaties, opslag van elektriciteit in accu’s op de grond en transport van de accu’s voor opslag.

De opgewekte hernieuwbare energie zal gebruikt worden om Open Street Corporation’s ultramoderne elektrische mobiliteitsvoertuigen van stroom te voorzien en voor de aandrijving en navigatie van een elektrische boot. Daarnaast is het bedrijf van plan om het gebruik van hernieuwbare energie te overwegen voor toekomstige evenementen in het Takeshiba-gebied van de Baai van Tokio.

Naast het streven naar de praktische toepassing van Japans eerste OFPV-elektriciteitscentrale, is de demonstratietest van lokale productie voor lokale consumptie van energie in het gebied van de Baai van Tokio gebied ook gericht op de studie van stedelijke modellen die kunnen worden ingezet in andere delen van Japan en in het buitenland.