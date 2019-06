Nederlandse sociale ondernemer leidt 10 miljoen vrouwen op in India en Afrika

Een koffer met kleding zette zijn leven jaren geleden op de kop. Een last minute vakantie naar Gambia veranderde de Driebergse ondernemer Dave Jongeneelen van een carrièregerichte consultant in een ondernemer met een missie. ‘Ik gaf ergens in de binnenlanden de kleding aan een paar vrouwen en kinderen, raakte in gesprek én onder de indruk van de honger naar kennis. Dat liet me niet los.’ Inmiddels heeft zijn organisatie Buzz Women 125.000 Gambiaanse en Indiase vrouwen op het platteland getraind in ondernemerschap en financiën. ‘En we gaan nu voor 10 miljoen vrouwen in 2030.’

De impact is volgens Jongeneelen boven verwachting. ‘De vrouwen leren bijvoorbeeld sparen, weten hun schulden bij woekeraars te verlagen en 61% ontving een lening voor het starten van een bedrijfje.’ Zeven jaar geleden startte Jongeneelen samen met de Indiase accountant Uthara Naranayan het initiatief van de ‘reizende school’. Met bussen brengt Buzz Women het onderwijs letterlijk en figuurlijk naar de vrouwen toe. ‘In India rijden we al met acht bussen de provincie Karnataka door. De bus brengt de school letterlijk tot aan de voordeur in vaak afgelegen dorpen. In de dorpen krijgen de vrouwen in een tent naast de bus een training.’ Deze trainingen, gegeven door lokaal opgeleide vrouwen, bieden inzicht in inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden op gezinsniveau, en werken toe naar meer zelfvertrouwen en ondernemerschap. Het is de start van een driejarig gezamenlijk en bestendig leerproces dat leidt tot het doorbreken van de armoedespiraal.

Jan Rotmans: ‘Wereldwijde systeemverandering’

Aan ambitie ontbreekt het Jongeneelen en zijn Indiase en Gambiaanse collega’s niet: ‘We gaan voor 10 miljoen vrouwen in 2030. Onze ervaring leert ons dat dit mogelijk is.’ Dan wordt op grote schaal zichtbaar wat er gebeurt met een bus die vrouwen ondernemerschap brengt; vrouwen ontwikkelen zich en maken hun eigen keuzes op het gebied van studeren, kinderen krijgen en trouwen.

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, beaamt de impact die ‘de school op wielen’ kan hebben: ‘Dit initiatief verandert niet alleen elke week het leven van honderden vrouwen, maar heeft het potentieel om wereldwijd tot een systeemverandering te leiden, die vrouwen structureel meer kansen gaat geven. En niet alleen vrouwen, ook mannen profiteren ervan als vrouwen zich ontwikkelen. Het biedt groei aan een hele samenleving.’

Buzz Green voor klimaatverandering

Buzz Women zorgt dat er steeds nieuwe kennis beschikbaar komt. Onlangs voegde de organisatie in Gambia een nieuwe component aan de training toe: Buzz Green. ‘Daarmee koppelen we ondernemerschap aan concrete actie tegen klimaatverandering’, licht Jongeneelen toe. De organisatie werkt hierin samen met adviesbureau Sustainalize. Buzz Green is gericht op het maken van impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s).

In april van dit jaar organiseerden Better Future en Sustainalize samen een eerste reis naar Gambia (“De SDG & Me Journey”) waarbij Buzz Green werd gelanceerd en de deelnemers (uit zowel Nederland als Gambia) actief hebben meegedacht over oplossingen voor lokale duurzaamheidsproblemen. Deze reis gaat vaker georganiseerd worden en is verweven met een persoonlijk leiderschapstraject. In september wordt een informatie-avond georganiseerd voor de reis eind maart/begin april 2020.

Partnerships

Buzz Women India ontvangt ondersteuning van bedrijven als Citi Bank, Birla Group en Grameen Koota. In Nederland ondersteunen onder meer Triodos Bank en Better Future de organisatie Buzz Women. In Nederland kunnen bedrijven, ondernemers en particulieren op innovatieve manieren bijdragen aan het opleiden van vrouwen. Dit kan al vanaf €5, de kosten voor het opleiden van één vrouw. Zie www.buzzwomen.nl voor meer informatie.