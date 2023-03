De Nederlandse continentale wielerploeg BEAT Cycling heeft een wereldprimeur: vanaf dit jaar vervangt het als eerste professionele equipe structureel de ploegleiderswagens voor elektrische volgauto’s. De vier BYD ATTO 3’s, die mogelijk zijn gemaakt door Justlease, brengen fietsen en andere materialen naar races en bieden ondersteuning tijdens de wedstrijden, bijvoorbeeld bij het wisselen van fietsen of wielen. Aanstaande zaterdag worden de auto’s voor het eerst ingezet, tijdens de Ster van Zwolle.

Lange afstanden

Vanwege de veeleisende omstandigheden in en rondom de koersen, werd het lange tijd onmogelijk geacht om elektrische auto’s in te zetten. Professionele wielerploegen rijden veel internationale wedstrijden en de auto’s moeten daarom in korte tijd lange afstanden afleggen. Ze zijn zwaar belast en vervoeren fietsen op het dak, wat de actieradius niet ten goede komt. Des te opvallender is het dat de elektrische auto’s op hun wieleruitrusting na standaard zijn. Ze hebben dus geen extra accupakket of andere technische aanpassingen.

Bereik, vermogen en milieubewust

De auto’s zijn van het merk BYD (Build Your Dreams), dat eind vorig jaar via distributeur Louwman Groep zijn intrede deed op de Nederlandse markt. Dit is van oorsprong een fabrikant van batterijen en in de ATTO 3 is dan ook een door het bedrijf zelf ontwikkelde accu te vinden, de zogeheten Blade Battery. Deze biedt voordelen op het gebied van veiligheid, bereik, vermogen en levensduur. Bovendien bevat hij geen kobalt en nikkel, twee milieubelastende materialen die in veel accu’s te vinden zijn, waardoor het een milieubewuste optie is.

Het wedstrijdwielrennen veranderen

Dat laatste was de doorslaggevende factor voor BEAT Cycling Club, dat in 2016 is opgericht. De ploeg is anders dan andere teams: het kiest expres geen naamgevende sponsoren, heeft net als een voetbalclub een ‘eerste team’ en amateurs kunnen er lid worden. BEAT heeft daarnaast de ambitie uitgesproken om milieubelasting in het wedstrijdwielrennen te verminderen. Eerder introduceerde het daarom bidons en wielerkleding uit gerecycled materiaal, en nu wordt dus ook het vervoer verduurzaamd.

Bemiddeling door leasemaatschappij

De inzet van de BYD ATTO 3’s is tot stand gekomen dankzij bemiddeling door leasemaatschappij Justlease. Deze ging op zoek naar de best passende optie, en kwam uit bij Louwman Group. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de leveringen en service van de auto’s in Nederland en kan langdurige service en garantie van de automodellen garanderen. Ook dat was een eis van de wielerploeg.

Uitdagingen

Geert Broekhuizen, oprichter en directeur van BEAT Cycling: “We hebben afgelopen zomer onze duurzaamheidsmissie gelanceerd. Als BEAT willen we graag onze verantwoordelijkheid nemen. In de afgelopen maanden hebben we alles tegen het licht gehouden en weer een flinke stap gemaakt in onze werkwijze, zo ook voor onze ploegleiderswagens. Binnen het programma dat wij rijden zien we de mogelijkheden om dat te doen en we gaan dan ook graag deze uitdaging aan. De BYD’s zijn de afgelopen weken getest en we zijn onder de indruk van de prestaties. De inzet van elektrische volgauto’s zal ons ook uitdagingen opleveren, maar uiteindelijk wordt iedereen er beter van. Geweldig dat we er zaterdag echt mee aan de slag kunnen.”

Rogier van Ewijk van Justlease: “BEAT Cycling Club gaf ons als sponsor een duidelijke opdracht: vind een elektrische auto die voldoet aan alle eisen die een professioneel wielerteam heeft. Wij vinden het geweldig dat een topsportploeg zoals BEAT een voorbeeldrol neemt op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is ook voor Justlease een prioriteit, en dus namen wij die uitdaging dan ook graag aan. We zijn blij dat we de beste match met BYD en Louwman Groep gevonden hebben.”