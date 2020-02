Nederlandse kledingfabrikant produceert duurzaam met eigen geitenras

Sogoodtowear uit Rotterdam produceert en verkoopt kasjmier kleding uit Nepal. De collectie is eerlijk, duurzaam en diervriendelijk. Tot in de vezels: want om de hele keten te beheren, heeft Sogoodtowear een fokprogramma opgezet voor een eigen Nepalees geitenras. Sogoodtowear is in vele opzichten bijzonder. Het is geen bedrijf, maar een coöperatie. De leden daarvan bestaan uit Nederlandse ontwerpers en verkopers, en Nepalese spinners en wevers. Samen maken ze hoogwaardige truien en shirts: 100% kasjmier, 100% fairtrade. Dat is wereldwijd uniek.

Eigen wolproductie

“Het enige dat niet van onze hand komt, is de wol“, zegt medeoprichter Fons Burger. “Die komt uit China. En ook al werken we met certificaten, het is moeilijk om de leveranciers daar op fairtrade te controleren. Vandaar ons plan om in Nepal wol te produceren met eigen geiten.”

Fokprogramma met Australische geiten

Het probleem van Nepalese geiten is, dat ze niet of nauwelijks wol hebben. Daarom zette Sogoodtowear een fokprogramma op. “We hebben 6 Australische geiten naar Nepal gehaald. Die produceren wel voldoende wol. Kruisen we die enkele malen met Nepalese geiten, dan ontstaat een nieuw inheems ras dat zeer geschikt is.”

Voorfinanciering met Internationaal Financieren

In 2022 zullen er voldoende dieren zijn voor Sogoodtowear om er speciale boerderijen voor op te zetten. “Tot die tijd levert deze investering ons niets op. Gelukkig konden we een beroep doen op het RVO Internationaal Financieren programma. Dankzij een voorfinanciering konden we de Australische geiten transporteren en het fokprogramma uitvoeren.” Met de ketenorganisatie (van geit tot trui) helpt Sogoodtowear in Nepal de werkgelegenheid. Ze traint medewerkers en draagt bij aan het dierenwelzijn.

Nieuwe lening

RVO Internationaal Financieren biedt de noodzakelijke opstap tot iets groots. “Onze droom is om in 2030 250 boerderijen te hebben. Dan zullen ongeveer 1.000 families een goede boterham verdienen met het ‘zachte goud’ van onze geiten. Het is een opschaling waarvoor we opnieuw een beroep doen op RVO. Nu voor een lening. Met winst uit de coöperatie kunnen we die lening dan ook terugbetalen.”