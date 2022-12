De productie en consumptie in Nederland veroorzaken voor bijna 40 miljard euro schade aan de biodiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Impact Institute, waarin de schade van 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het gebruik van 42 typen gewassen in kaart is gebracht. Deze schade wordt veroorzaakt door niet-duurzaam landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en lucht- en watervervuiling. Dit beïnvloedt de biodiversiteit en leidt tot verlies aan waarde voor ‘ecosysteemdiensten’ in binnen- en buitenland, zoals voedselproductie, koolstofopslag en het filteren van lucht en water. Een groot deel van de schade vindt niet bij bedrijfstakken zelf, maar bij klanten of leveranciers plaats. Zo vindt 70 procent van de schade via handelspartners in het buitenland plaats, zoals wanneer cacao-import samengaat met landgebruik in Ivoorkust en Ghana of de invoer van rundvlees met watervervuiling in Argentinië. Met het onderzoek maakt ABN AMRO inzichtelijk waar de schade zich voordoet en wat bedrijven en instituten – waaronder de financiële sector – kunnen doen om dit terug te dringen.

Sleutel oplossing óók bij IT-sector en financiële en zakelijke dienstverlening

Het is van groot belang dat de schade aan de biodiversiteit wordt teruggedrongen, ook vanuit economisch oogpunt. Meer dan de helft van de wereldeconomie is namelijk afhankelijk van ecosysteemdiensten van de natuur. Tegelijkertijd wordt een miljoen soorten planten, dieren en micro-organismen met uitsterven bedreigd en zijn wildpopulaties van dieren in vijf decennia gemiddeld met 69 procent geslonken.[1] De sleutel tot de oplossing van de biodiversiteitscrisis ligt niet alleen bij de agrarische sector of de voedingsmiddelenindustrie – samen goed voor bijna een kwart van de schade van de Nederlandse economie – maar ook bij minder voor de hand liggende sectoren. Zo gaat het IT-gebruik van banken of zakelijke dienstverleners gepaard met milieuschade via een groot energieverbruik in datacenters en het gebruik van schaarse metalen in hardware.

Ecoloog of bioloog in bedrijfstop kan systeemverandering in stroomversnelling brengen

Doortastende wetgeving kan volgens ABN AMRO voor eerlijke spelregels zorgen en drempels voor bedrijven wegnemen. In het rapport doet zij aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een oplossing. “Het is verleidelijk voor bedrijven om het terugdringen van de schade als een geïsoleerd project aan te pakken, maar het is beter dit integraal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan het aanstellen van een ecoloog of bioloog in de bedrijfstop, die strategische keuzes zo kunnen beïnvloeden”, zegt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s bij ABN AMRO. “Het vaststellen van concrete doelstellingen voor bedrijven en medewerkers, en deze minstens zo belangrijk maken als financiële indicatoren, is hierbij ook van belang. Daarnaast speelt de overheid een cruciale rol. Een verschuiving van de focus op economische groei, vaak uitgedrukt in het bbp, naar bredere welvaartsindicatoren als basis voor beleid is nodig. Zo worden ook inkomensgelijkheid, biodiversiteit en gezondheid meegenomen als maatstaf voor succes.”

