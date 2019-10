Nederlandse duurzaamheidsranking website Rank a Brand overgenomen door Good on You

Rank a Brand, de website die merken vergelijkt op het gebied van duurzaamheid, is overgenomen. De organisatie is in handen gekomen van Australische Good on You, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

De website, database en social media-pagina’s van Rank a Brand zullen per 30 oktober samengaan met die van Good on You. “Rank a Brand is een pionier binnen de duurzame shopping beweging. Het helpt de gebruikers al een decennia en heeft een indrukwekkende kennisbibliotheek over productieketens en sourcing,” aldus Sandra Capponi, mede-oprichter van Good on You in het bericht. “Good on You bestaat om verandering teweeg te brengen en het is onze visie om mode eerlijk en duurzaam te maken voor de mens, de planeet en de dieren.”

Oprichter Niels Oskam van Rank a Brand zal zich na de overname bij de adviesraad van Good on You voegen. “Het is een logische stap om samen te werken met een vertrouwde partner en onze gezamenlijke missie voort te zetten. De ambities van Rank a Brand krijgen een tweede leven bij Good on You,”