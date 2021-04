De Nederlandse consument loopt nog niet warm voor duurzaamheid. Dat concludeert accountants- en adviesbureau PwC na onderzoek onder bijna negenduizend consumenten uit 22 geïndustrialiseerde landen waaronder Duitsland, Spanje, Amerika, Brazilië, Mexico, China, Hong Kong en Thailand. Het is de twaalfde jaarlijkse Global Consumer Insights Survey van PwC.

De thema’s gezondheid (zowel die van de consument als die van onze aarde) en diversiteit hebben een centrale rol gekregen aan de bestuurstafels van de meeste grote consumentenbedrijven. Maar consumenten in Nederland zijn nog niet helemaal warmgedraaid voor dit onderwerp: slechts 24 procent van de Nederlandse consumenten is bereid extra te betalen voor ethisch en duurzaam geproduceerde boodschappen, tegenover 34 procent van de consumenten wereldwijd. Het is weinig verrassend dat jongeren (en niet-meer-zo-jongeren) meer met het onderwerp bezig zijn (circa 40 procent van de leeftijdsgroep tot 44).

Slechts 35 procent van de Nederlandse consumenten laat zaken als milieuvriendelijke verpakkingen, plantaardig eten en de houding van het bedrijf ten opzichte van duurzaamheid zwaar meewegen bij hun aankoopbeslissingen. Het wereldwijde gemiddelde is ongeveer 55 procent.