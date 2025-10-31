Op donderdag 30 oktober presenteerde Van den Herik-Sliedrecht een bijzondere ontwikkeling op het gebied van verduurzaming in de waterbouw aan de markt. Als eerste beschikt Van den Herik over een draadkraanschip dat volledig vaart en werkt op accu’s geladen via waterstof brandstofcellen. Het schip, de ‘Prins 6’, is door Rijkswaterstaat aangemerkt als ‘Koploper’ vanuit het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud, waarmee Rijkswaterstaat verduurzaming in het werkveld aanjaagt.

Tijdens een informatief event hebben zo’n 100 geïnteresseerde branchegenoten het schip en de waterstof opstelling van dichtbij bekeken.

Van Prins 6 naar Prins ZEs

Het bestaande kraanschip ‘Prins 6’ is getransformeerd naar Zero Emission. Dat betekent niet alleen dat het schip werkt met een elektrische kraan, maar ook vaart op batterijen. Het schip wordt opgeladen door omzetting van waterstof in elektriciteit zonder verbranding.

De belangrijkste aanpassingen:

2 Megawattuur (MWh) aan accucapaciteit in de zijbeunen: voldoende voor een volle werkdag. Laden kan via powerlocks of CCS2-stekkers.

Waterstofcelaggregaat (H2-cellen): een compacte 10-voets container (3 x 2,6 x 2,5 m) met een capaciteit van 3.600 kWh per dag.

Geen kleine jongen

Wat dit project uniek maakt is de grootte van de energiebehoefte gecombineerd met het feit dat het schip een heel groot werkgebied heeft. De accu’s die in het schip zijn geplaatst hebben gezamenlijk een capaciteit van 2 MWh. Als de accu’s helemaal leeg zijn kunnen deze met de waterstofcelaggregaat in 12 uur volledig worden opgeladen, waarna de Prins ZEs een hele werkdag elektrisch kan varen én werken!

“Als familiebedrijf vinden wij het met het oog op de toekomst, voor onszelf en voor de generaties na ons, belangrijk om te investeren in nieuwe technologieën. We willen laten zien dat verduurzaming kan, ook in een sector die traditioneel veel energie gebruikt. Innoveren vraagt wel lef. Als je Koploper wil zijn moet je je nek uitsteken en loop je soms ook tegen hobbels aan, we zijn blij dat Rijkswaterstaat ons daarbij ondersteunt.” – Isolde Struijk – Directeur Van den Herik-Sliedrecht

Waterstof powerhouse

Omdat er nog geen netwerk van laadpunten langs de vaarwegen aanwezig is, heeft Van den Herik in eigen beheer een compacte 10-voets waterstofcelaggregaat ontwikkeld.

Ondanks het formaat is dit echt een powerhouse; in staat om maar liefst 3.600kWh per dag aan stroom te generen en te leveren. Ter vergelijk: Deze container zou, met een batterij, een wijk van 400 woningen permanent van energie kunnen voorzien.

De waterstofcelaggregaat wordt op de wal geplaatst met daarnaast een trailer met onder hoge druk (max. 381 bar) opgeslagen waterstof. Vervolgens gaat de waterstof de brandstofcel in, zet dit om in elektriciteit en levert die aan de accu’s aan boord van het schip.

Koploper in het vaargeulonderhoud

Rijkswaterstaat werkt in onze sector met koploperprojecten: initiatieven waarin ze samen met marktpartijen nieuwe duurzame oplossingen in de praktijk brengen. De Prins ZEs is daar een prachtig voorbeeld van.

“Koploperprojecten zoals de Prins ZEs laten zien dat verduurzaming in de waterbouw haalbaar wordt als overheid en markt de schouders er samen onder zetten. Samen met de markt houden we niet alleen onze infrastructuur in stand, maar maken het ook toekomstbestendig.” – Roger Mol, Hoofdingenieur-Directeur Duurzaamheid en Leefomgeving en Chief Procurement Officer van Rijkswaterstaat

Daarbij biedt Rijkswaterstaat ruimte voor innovatie binnen contracten en gebruik te maken van SEB-middelen (Schoon en Emissieloos Bouwen), worden duurzame keuzes financieel haalbaar. Op die manier kunnen partijen experimenteren, leren en opschalen. De inzichten worden breed gedeeld met de opdrachtgevers en aannemers. Zo helpen koplopers de hele sector vooruit richting emissieloos werken.

Twee keer Platinum

Tot slot kunnen wij met trots melden dan de Prins ZEs objectief is beoordeeld door Green Award. Zij hebben het gecertificeerd met een Green Award Goud certificaat met daaraan gekoppeld het Green Award Platinum Label Propulsion en het Green Award Platinum Label Operations.

De “Prins ZEs” is het allereerste schip dat 2 platinum labels heeft ontvangen.

Foto’s: Van den Herik-Sliedrecht/ MaxGraphy