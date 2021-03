Nederlanders vinden dat klimaatverandering beter kan worden bestreden door radicale gedragsverandering dan door technologische innovatie

Ambroise Fayolle, vicepresident van de EIB: “We ontvangen bemoedigende signalen van burgers uit alle delen van Europa. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat hun eigen gedrag een grote rol kan spelen in het aanpakken van de klimaatcrisis. Ondertussen vindt een grote meerderheid van de Europeanen dat klimaatactie rekening moet houden met inkomensverschillen en sociale ongelijkheid om te slagen – niemand mag achterblijven in de groene transitie. Dit is van groot belang. Bij de transformatie die we doormaken om de EU-klimaatbank te worden, is het onze rol om acties van burgers te stimuleren door financiering beschikbaar te stellen voor duurzame mobiliteit of oplossingen voor de circulaire economie. Daarnaast blijkt uit onze Klimaatenquête dat mensen vinden dat klimaatverandering het best te bestrijden is door technologische innovatie. Bij de EIB steunen we de groene transitie al vele jaren, maar we zijn er nog lang niet. We moeten de omvang en het tempo van onze acties drastisch uitbreiden en onderzoek doen naar mogelijkheden om andere, innovatieve en disruptieve oplossingen in te zetten om mensen te helpen in de beweging naar een duurzamere toekomst. Hierop zetten we volop in via onze routekaart voor klimaatactie, de Climate Bank Roadmap, waarmee we de Europese Green Deal ondersteunen.’’

