Nederlanders maken zich zorgen over het verdwijnen van vogelsoorten in ons land. Zij beoordelen het huidige kabinetsbeleid wat betreft het beschermen van natuur en daarmee vogels gemiddeld met een onvoldoende. Ook vinden zij dat de politiek meer prioriteit moet geven aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur. Twee op de drie (65%) Nederlanders geven aan natuurbehoud zelfs net zo belangrijk te vinden als economie en veiligheid. Dat is de conclusie van het draagvlakonderzoek dat Motivaction in aanloop naar de verkiezingen heeft gedaan onder een representatieve groep van ruim duizend Nederlanders.

‘Terechte zorgen’, vindt Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland. ‘In Nederland staat bijna de helft van de vogelsoorten op de Rode Lijst. Steeds vaker vinden vogels hier niet wat ze nodig hebben en de aantallen van veel soorten vogels in Nederland laten al vele jaren een zorgwekkende achteruitgang zien. Hun leefgebieden worden onleefbaar, omdat onze steden verstenen, water vervuild raakt door pesticiden en intensieve landbouw weidevogels, zoals de grutto, uit hun habitat verjaagt. De grutto – onze nationale vogel – is in de afgelopen 50 jaar sterk in aantal gedaald, van 120.000 naar rond de 25.000-29.000 paar. Nederland is zelfs op het matje geroepen door de Europese Commissie, omdat ons land de grutto onvoldoende beschermt. Hier ligt een belangrijke taak voor de partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen.

Huidige kabinet beschermt onze natuur onvoldoende

In het draagvlakonderzoek dat in september 2025 is uitgevoerd door Motivaction, beoordelen Nederlanders het huidige kabinetsbeleid wat betreft het beschermen van natuur en daarmee vogels gemiddeld met een onvoldoende (5,3). Driekwart (73%) vindt dat de politiek meer moet doen om een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur te creëren en 65% vindt dat de politiek in actie moet komen tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw.

Nederlanders maken zich zorgen over verdwijnen van vogelsoorten

Een meerderheid (60%) maakt zich ook zorgen over het verdwijnen van vogelsoorten in ons land. Driekwart (73%) van de Nederlanders zou graag zien dat er in de politiek meer aandacht komt voor langetermijnbelangen. Herstel en bescherming van (vogelrijke) natuur zou volgens 64% een prioriteit moeten zijn omdat dit ook goed is voor onze gezondheid.

Directeur Karsten Schipperheijn namens Vogelbescherming: “Het is aan politici om gehoor te geven aan deze belangrijke signalen uit de samenleving. Nederlanders snakken naar langjarig en stabiel beleid. Er zijn voldoende maatregelen die genomen kunnen worden die een positief effect hebben op mens, dier en natuur. Door echt in te zetten op een transitie in de landbouw bijvoorbeeld. Tegenover het nemen van natuurvriendelijke maatregelen op het boerenland moet een goed verdienmodel staan voor boeren.”

“Maar ook de aanleg van meer natuur en het beter beheren van onze natuurgebieden heeft een positieve invloed op onze gezondheid en onze leefomgeving. Ook hier is meer politieke ambitie gewenst. De vraag is: in welk Nederland zullen de trekvogels in 2026 terugkeren na hun reis naar het zuiden? De verkiezingsuitslag bepaalt mede of natuur en biodiversiteit de bescherming krijgen die ze dringend nodig hebben.”