Vandaag start de Eerste Nationale Week van de Verborgen Impact, een initiatief van Stichting Think Big Act Now. De stichting vraagt aandacht voor het feit dat zo’n tachtig procent van onze klimaatimpact onzichtbaar is. Het vindt plaats ver buiten ons zicht, bij de productie van de spullen die we gebruiken, de auto’s waarin we rijden en de huizen waarin we wonen.

“Veel mensen denken bij duurzaamheid aan afval scheiden of korter douchen,” zegt Babette Porcelijn, oprichter van Think Big Act Now en auteur van De Verborgen Impact. “Maar de grootste schade ontstaat eerder in de keten, bij het delven van grondstoffen, transport en productie. Die verborgen impact is vele malen groter dan wat we thuis zien.”

Planeetmeter

Om Nederlanders te helpen begrijpen waar ze het meeste verschil kunnen maken, lanceert de stichting deze week de planeetmeter – een gratis digitale ‘weegschaal’ waarmee mensen kunnen zien hoeveel ‘aardes’ hun levensstijl nodig heeft en waar hun impact het grootst is. Porcelijn: “Met minder spullen kopen, producten langer gebruiken of kiezen voor een kleiner en energiezuiniger huis, verklein je je ecologische voetafdruk aanzienlijk. Het begint met inzicht: weten waar jouw impact zit geeft je de macht om iets te veranderen.”

Activiteiten door het hele land

Tijdens de Eerste Nationale Week van de Verborgen Impact (10–16 november) organiseren scholen, gemeenten, bedrijven, klimaatburgemeesters en ambassadeurs in heel Nederland workshops, lezingen en challenges om mensen bewust te maken van hun verborgen impact en hen te helpen aardes kwijt te raken. De planeetmeter is gratis te gebruiken.

Over Stichting Think Big Act Now

Think Big Act Now is opgericht door Babette Porcelijn, auteur van De Verborgen Impact. De stichting maakt zichtbaar wat de echte impact is van ons dagelijks leven en helpt mensen en organisaties om binnen de draagkracht van één aarde te leven.

Meer informatie: www.thinkbigactnow.org