Uit het Kieskompas voor Klimaat en Energie blijkt dat veel mensen ambitieus beleid verwachten, waarbij de overheid bedrijven actief aanstuurt, investeert in duurzaamheid en inzet op de energie-onafhankelijkheid van Nederland. Het kieskompas, een initiatief van verscheidene brancheverenigingen, levert een duidelijk beeld op: de overheid moet de regie nemen in de energietransitie. En er is draagvlak voor stevige maatregelen: verplichting van duurzame materialen, meer windmolens op land en gasboringen op de Noordzee.

Nederland lijkt in toenemende mate doordrongen van de noodzaak van de energietransitie. Tweederde van de Nederlanders kiest liever voor duurzaam opgewekte energie in plaats van goedkopere, vervuilende energie. Opvallend is dat de helft van de kiezers vindt dat gebruik van het stroomnet tijdens spitsuren duurder mag worden dan op rustige momenten, om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Draagvlak voor verduurzaming bedrijven

Er is ook veel draagvlak voor ondersteuning vanuit de overheid om bedrijven voor Nederland te verduurzamen: ruim driekwart (79 procent) van de respondenten vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen door bedrijven te helpen verder te verduurzamen, in plaats van korting te geven op de energierekening. Ook is er veel steun, bij bijna tweederde van de Nederlanders, om het gebruik van duurzame materialen vanuit de overheid te normeren. Kiezers lijken zich wel bewust van het risico van het vertrek van bedrijven naar buurlanden: meer dan de helft vindt de nationale CO 2 -heffing afgeschaft mag worden.

Nederlanders willen energie uit eigen land

Om onze energie-afhankelijk van andere landen te verkleinen, steunt zes op de tien Nederlanders gasboringen op de Noordzee. Nog geen drie op de tien (!) mensen is tegen windmolens op land. Daarnaast is er ook een ruime meerderheid voor kerncentrales (57 procent). Hieruit blijkt gedegen draagvlak voor een brede mix van energie-opwekking, om onze energie-onafhankelijkheid van andere landen te vergroten.

Duizenden Nederlanders vulden het kieskompas in

De cijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Energie- en KlimaatKieskompas, dat Kieskompas maakte in opdracht van Hydrogen NL, het Nationaal Klimaat Platform, Element NL, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Energie Beheer Nederland en Energie-Nederland. 10.685 hebben het Energie- en KlimaatKieskompas volledig ingevuld, inclusief alle achtergrondvragen. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn. Het kieskompas is hier te vinden.