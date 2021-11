Nederlanders beschouwen afhaalpunt als de meest milieuvriendelijke aflevermethode online aankopen

Waar laten Nederlanders hun online aankopen het liefst bezorgen en houden zij hierbij rekening met het milieu? De Europese pakketservice Mondial Relay, met zo’n 1.000 afhaalpunten sinds dit jaar ook actief op de Nederlandse markt, stelde deze vraag in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos aan 1.000 consumenten om een beter beeld te krijgen van de markt. Hoewel de meerderheid haar pakketten thuis laat bezorgen, kiezen steeds meer mensen voor een afhaalpunt. Zo’n 43% beschouwt een afhaalpunt als de meest milieuvriendelijke aflevermethode. Voor 22% is de mogelijkheid om te kiezen voor een afhaalpunt van invloed op de aankoopbeslissing.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders graag online shoppen: maar liefst 45% koopt zowel online als in de winkel en bijna 20% koopt vrijwel alles online. Kleding, huishoudelijke apparatuur en IT producten zijn het meest populair. Bijna 90% van de respondenten doet regelmatig aankopen via grotere spelers zoals Bol.com, Coolblue.nl en Marktplaats.

Bezorgen of afhalen?

Ruim 80% van de mensen laat aankopen meestal thuis bezorgen omdat het niks extra’s kost en zij zich dan niet hoeven te verplaatsen. Toch kiest 59% ook regelmatig voor een afhaalpunt omdat ze dan zelf de vrijheid hebben om te kiezen waar en wanneer zij een pakket ophalen. Voor een derde van de mensen is afhaalpunt een goede optie wanneer het gaat om een pakket dat de postbode niet in de brievenbus kan doen en wanneer er niemand thuis is om het in ontvangst te nemen.

Dichtbij huis

Om een pakket af te halen hoeven de meeste mensen minder dan een kilometer af te leggen, wat gelukkig vooral per fiets of lopend gedaan wordt. In de meeste gevallen wordt dit dan ook gecombineerd met een bezoek aan een andere winkel. Gemiddeld brengen of halen mensen vijf keer per maand een pakketje naar een winkel of afhaalpunt.

Milieubewustzijn

Wat bedrijven in een webwinkel communiceren over hun MVO-beleid heeft helaas maar op 12% van de mensen invloed op hun aankoopbeslissing. Gelukkig neemt 45% van de mensen wel de fiets of gaat lopend als zij een pakketje gaan halen of brengen om de invloed van online winkelen op het milieu te beperken.