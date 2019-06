Nederlander koopt minder plastic dan jaar geleden

‘We moeten duurzamer met plastic omgaan’. Die boodschap lijkt inmiddels effect te hebben: maar liefst 7 op de 10 Nederlanders geeft aan minder plastic te kopen dan een jaar geleden. Deze groep kan zelfs nog groeien: 90% vindt het belangrijk om minder plastic te gebruiken in het dagelijks leven. Het lukt alleen niet altijd. Zo zet de zomer jongeren aan tot meer gebruik van plastic wegwerpartikelen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van HEMA onder 1.000 Nederlanders over het gebruik van plastic. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het verduurzamen van de winkelketen.

De Nederlander is eigenlijk best goed bezig: ze kopen minder plastic dan een jaar geleden, scheiden plastic afval (maar 11 procent doet dit nooit) en winkelen met eigen boodschappentas (maar 1 procent doet dit nooit). Toch zijn er nog genoeg uitdagingen en is vooral de wens om minder plastic te gebruiken in het dagelijks leven groot.

Zomer verleidt jongeren

De zomer is voor jongeren (18-30 jaar) een uitdaging: 60% koopt in dit seizoen meer plastic wegwerpartikelen dan in de winter. Voor een picknick of dagje strand gebruikt 78 procent van hen een plastic wegwerpartikel (vs. 58 procent van gemiddeld Nederland). Ze nemen onder andere vaker dan gemiddeld een boterhamzakje (23% vs. 18%) of een voorverpakte snack (30% vs. 16%) mee. Ook opvallend, maar 41 procent van de jongeren ruimt plastic afval op als hij dit ziet liggen in de natuur (vs. 52 procent van gemiddeld Nederland).

Hergebruik van boterhamzakjes

Steeds meer plastic wegwerpartikelen worden waar mogelijk hergebruikt. Opvallend: bijna één op de drie Nederlanders gebruikt hetzelfde boterhamzakje meerdere keren. Dat het stimuleren van hergebruik werkt, bewijst de boodschappentas: deze wordt flink minder gekocht (28%) dan hergebruikt (52%).

Winkel aan zet

De Nederlander laat zich niet snel beïnvloeden: 41% maakt z’n duurzame keuzes zelf. Familie (31%) en overheid (24%) hebben daarna nog enigszins invloed. Toch verwacht de consument meer van winkels: maar 16% vindt dat winkels hen voldoende informeren over hoe ze minder plastic kunnen gebruiken. En 7 op de 10 Nederlanders vindt het de verantwoordelijkheid van winkels om minder plastic aan te bieden.

Eva Ronhaar, Director of Innovation & Sustainability van HEMA: “We herkennen deze behoefte aan informatie over en beschikbaarheid van duurzame producten. Ons doel is om te laten zien dat duurzaamheid betaalbaar kan zijn voor iedereen. Van duurzame en betaalbare alternatieven voor plastic wegwerpartikelen en broodtrommels in plaats van boterhamzakjes, tot gordijnen van gerecycled polyester. Ook verkopen we sinds kort strandartikelen van bioplastic voor kinderen. De collectie bestaat uit een emmer, schep en een vrachtwagen, gemaakt van suikerriet. Uiteindelijk is ons doel dat in 2025 álle plastic producten van gerecycled of hernieuwbaar materiaal worden gemaakt. We zijn hard bezig om samen met de consument de weg te bewandelen naar een dagelijks duurzamer leven. Dat zit overigens niet alleen in het aanbod van producten, maar juist ook in een grotere verandering van omgaan met producten. HEMA kijkt continu naar de klantbehoeftes en zal daarom ook op basis van deze uitkomsten nieuwe stappen gaan zetten.’

Foto: speelgoed van bio-plastic