Nederland overheerst bij finalisten in The Circulars 2018

Vandaag zijn de finalisten bekend gemaakt in de verschillende categorieën van ‘The Circulars’ editie 2018. Nederland is zeer goed vertegenwoordigd bij deze finalisten! The Circulars, een initiatief van het World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Accenture Strategy, is ’s werelds belangrijkste programma voor circulaire economie.

De prijs biedt erkenning aan individuen en organisaties over de hele wereld die opmerkelijke bijdragen leveren aan de circulaire economie in de privésector, de publieke sector en de samenleving. De jaarlijkse prijzen worden gehost op de jaarvergadering van het World Economic Forum in Davos.

De Nederlandse finalisten zijn:

Zie de volledige lijst van finalisten